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В США дали жесткую оценку действиям Суркова в переговорном процессе относительно Украины

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Владислав Сурков
Владислав Сурков / Getty images

В международной организации Penn Biden Center констатируют, что помощник Путина Владислав Сурков, который был делегирован на переговоры по украинскому вопросу, этот процесс просто имитировал.

Такую оценку озвучил старший директор Penn Biden Center, бывший помощник главы Пентагона Майкл Карпентер, пишет "Укринформ".

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По словам эксперта, вообще не стоит говорить о том, что помощник Путина "был уполномочен на какие-то уступки".

Сурков никогда не имел возможности указывать ФСБ или ГРУ, как действовать на местах на Донбассе, поэтому он в основном просто делал вид ведения переговоров,
– отметил аналитик.

В то же время в Penn Biden Center констатируют, что неизвестно, на какие последствия следует ожидать после выхода Владислава Суркова из процесса переговоров относительно Украины со стороны РФ.

Ранее росСМИ со ссылкой на источники сообщило, что после инаугурации Путина 7 мая он может отстранить Владислава Суркова от переговоров с помощником государственного секретаря США Куртом Волкером.

К слову, в эти дни специальный представитель Госдепа США Курт Волкер находится с визитом в Украине.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Курт Волкер Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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