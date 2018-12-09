08:21
9 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине
      Вєсті Кремля
      19:01, 8 декабря
      Вести. UA. Жир. Банда Ляшко. Украинский "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:31, 8 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В США две монахини украли из школы полмиллиона долларов и спустили их в казино

      57 Читати новину українською
      Монахини украли деньги из школы, в которой работали
      Монахини украли деньги из школы, в которой работали / Фото из открытых источников

      В американском штате Калифорния накануне освобождения из католической школы Святого Якова две монахини украли оттуда 500 тысяч долларов. Часть награбленного они спустили в казино.

      Об этом пишет издание Daily Breeze.

      Читайте также: В США учительница сказала детям, что Санта не существует – и ее уволили

      Во время проведения аудита в школе обнаружили недостачу значительной суммы. Выяснилось, что полмиллиона долларов украла бывшая директор школы, сестра Маргарет Крепер, которая проработала в заведении 28 лет, и экс-преподаватель, сестра Лана Чанг.

      Чтобы доказать вину недобросовестной директора, которую недавно провели на пенсию, администрация школы наняла независимого финансового эксперта. Тот и обнаружил счет, куда монахини выводили средства.


      Монахинь пообещали строго наказать

      Сестра Маргарет Крепер в содеянном созналась и рассказала, что деньги тратила в частности на казино. Также она подтвердила, что ее союзницей была сестра Лана Чанг.

      Как ни странно, но против монахинь выдвигать обвинения представители архиепархии не будут, потому что орден сестер Святого Иакова, которому принадлежали злоумышленницы, вернет школе похищенную сумму. Но сестер пообещали строго наказать. Как именно – не отметили.

      Теги: Новости США Деньги Религия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ломаченко победил Педрасу и стал чемпионом мира по версиям WBA и WBO
      сегодня , 07:39 Ломаченко победил Педрасу и стал чемпионом мира по версиям WBA и WBO
      856
      Главные новости 8 декабря: трагедия в Италии, сорванный концерт русских и протесты в Париже
      8 декабря , 22:12 Главные новости 8 декабря: трагедия в Италии, сорванный концерт русских и протесты в Париже
      1501
      Роберт Джеймс Воллер: кохання на межі та за межею
      8 декабря , 22:00 Роберт Джеймс Воллер: кохання на межі та за межею
      Наталія Лебідь 177
      Смертельные давки в мире: когда, где и сколько жизней унесли трагедии
      8 декабря , 20:53 Смертельные давки в мире: когда, где и сколько жизней унесли трагедии
      Наталя Боднар 275
      Міністерство у справі ветеранів: що змінить нова установа
      8 декабря , 20:00 Міністерство у справі ветеранів: що змінить нова установа
      Віталій Дейнега 124
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Выдающиеся политики о Маргарет Тэтчер
       8 апреля 2013 , 20:30 2
      Сербский лидер: Сербия не откажется от Косово ради Евросоюза
       10 декабря 2011 , 13:18
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук