В США две монахини украли из школы полмиллиона долларов и спустили их в казино

В американском штате Калифорния накануне освобождения из католической школы Святого Якова две монахини украли оттуда 500 тысяч долларов. Часть награбленного они спустили в казино.

Об этом пишет издание Daily Breeze.

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Во время проведения аудита в школе обнаружили недостачу значительной суммы. Выяснилось, что полмиллиона долларов украла бывшая директор школы, сестра Маргарет Крепер, которая проработала в заведении 28 лет, и экс-преподаватель, сестра Лана Чанг.

Чтобы доказать вину недобросовестной директора, которую недавно провели на пенсию, администрация школы наняла независимого финансового эксперта. Тот и обнаружил счет, куда монахини выводили средства.



Монахинь пообещали строго наказать

Сестра Маргарет Крепер в содеянном созналась и рассказала, что деньги тратила в частности на казино. Также она подтвердила, что ее союзницей была сестра Лана Чанг.

Как ни странно, но против монахинь выдвигать обвинения представители архиепархии не будут, потому что орден сестер Святого Иакова, которому принадлежали злоумышленницы, вернет школе похищенную сумму. Но сестер пообещали строго наказать. Как именно – не отметили.