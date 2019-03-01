В США готовы заплатить 1 миллион долларов за информацию о сыне террориста Бен Ладена
Власть Соединенных штатов Америки заявила, что заплатит 1 миллион долларов за данные о местонахождении сына известного террориста Хамзы Бен Ладена.
Американские разведывательные службы считают, что 30-летний мужчина находится в Афганистане или Пакистане и может осуществить попытку перебраться в Иран.
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После смерти отца он некоторое время жил с матерью в этой стране. Там же женился на дочери одного из помощников Усамы Бен Ладена. Два года назад власти США внесла Хамзу в список террористов.
Напомним, вознаграждение за информацию о его отце Усаме составляла гораздо больше – 25 миллионов долларов. В конце концов, они никому не достались, так как американские спецслужащие в 2011 году нашли террориста в его убежище в Пакистане и ликвидировали.