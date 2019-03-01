В США готовы заплатить 1 миллион долларов за информацию о сыне террориста Бен Ладена

Власть Соединенных штатов Америки заявила, что заплатит 1 миллион долларов за данные о местонахождении сына известного террориста Хамзы Бен Ладена.

Американские разведывательные службы считают, что 30-летний мужчина находится в Афганистане или Пакистане и может осуществить попытку перебраться в Иран.

Читайте также: В Сирии произошел двойной теракт, много погибших: фото и видео 18+

После смерти отца он некоторое время жил с матерью в этой стране. Там же женился на дочери одного из помощников Усамы Бен Ладена. Два года назад власти США внесла Хамзу в список террористов.

WANTED. Up to $1 million for information on Hamza bin Laden, an emerging al-Qa'ida leader. Hamza is son of Usama bin Laden and has threatened attacks against the United States and allies. Relocation possible. Submit a tip, get paid. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/gmx5hkoSzQ — Rewards for Justice (@Rewards4Justice) 28 лютого 2019 р.

Напомним, вознаграждение за информацию о его отце Усаме составляла гораздо больше – 25 миллионов долларов. В конце концов, они никому не достались, так как американские спецслужащие в 2011 году нашли террориста в его убежище в Пакистане и ликвидировали.