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      В США готовы заплатить 1 миллион долларов за информацию о сыне террориста Бен Ладена

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      Террорист Хамза Бен Ладен
      Террорист Хамза Бен Ладен / aljazeera.com

      Власть Соединенных штатов Америки заявила, что заплатит 1 миллион долларов за данные о местонахождении сына известного террориста Хамзы Бен Ладена.

      Американские разведывательные службы считают, что 30-летний мужчина находится в Афганистане или Пакистане и может осуществить попытку перебраться в Иран.

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      После смерти отца он некоторое время жил с матерью в этой стране. Там же женился на дочери одного из помощников Усамы Бен Ладена. Два года назад власти США внесла Хамзу в список террористов.

      Напомним, вознаграждение за информацию о его отце Усаме составляла гораздо больше – 25 миллионов долларов. В конце концов, они никому не достались, так как американские спецслужащие в 2011 году нашли террориста в его убежище в Пакистане и ликвидировали.

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      Источник: 24 канал
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