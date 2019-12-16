В США хотят наказать РФ за издевательство над религиозными общинами в Крыму и на Донбассе
Россия нарушает международные обязательства в отношении уважения и защиты религиозных свобод на временно оккупированных украинских землях. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Конгресс США. Документ предусматривает наказание для Российской Федерации.
Депутаты Джо Уилсон и Эмануэль Кливер внесли в Конгресс США законопроект о поддержке свободы вероисповедания на территории Украины. Документ опубликован на официальном сайте американского парламента.
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В нем говорится о наказании РФ за религиозные преследования на временно оккупированной части территории Украины. Ведь российские власти нарушают международное гуманитарное право и обязательства уважать и защищать религиозные свободы.
Более 5 лет Российская Федерация незаконно удерживает в оккупации Крым и часть Донбасса с помощью вооруженных формирований, которыми она же и руководит. Служащие и наемники Кремля похищают, арестовывают и пытают людей в этих регионах за их вероисповедания,
– говорится в законопроекте.
Конгрессмены считают, что российские чиновники ответственные за религиозные преследования. Поэтому и должны, собственно, за это отвечать перед законом.
К сожалению, конкретного механизма привлечения России к ответственности в законопроекте конгрессмены не предусмотрели.
Оккупированные Россией территории Донбасса / Инфографика 24 канала
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