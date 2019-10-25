В США хотят приравнять "Азов" к террористам: Рада готовит письмо к Конгрессу

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко подготовил проект письма к американским конгрессменам, которые требуют признания "Азова" террористической организацией. Он отметил, что публичная дискредитация одного из самых заслуженных подразделений НГУ не может остаться без реакции парламентариев.

Американским коллегам стоит напомнить, что это военное подразделение создано активистами и участниками Революции Достоинства, подчеркнул Богдан Яременко.

Важно: Аваков пожаловался американцам из-за возможного признания "Азова" террористической организацией

"Азовцы" принимали участие в освобождении из российской оккупации Мариуполя и множества других неселених пунктов. Мы никогда не забудем подвиг 26-ти "азовцев", отдавших жизнь за независимость Украины,

– заявил депутат.

В своем письме-обращении Яременко, в частности, предлагает Конгрессу оказать помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об подразделении спецназовцев. Это необходимо после распространения в СМИ дискредитацинйих обвинений.

"В письме также обращение в правоохранительные органы Украины опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений, приведенных в письме америкнаських конгрессменов", – отметил парламентарий.

Текст письма открыт для подписания депутатов "Слуги народа" и других депутатских фракций. Отправить его американцам Яременко намерен во вторник, 29 октября.

Что известно о дискредитации "Азова"?

40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майка Помпео. Они требуют внести украинский полк "Азов" и 2 праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.



В ответ в полку "Азов" заявили: такое обращение является информационной атакой на Украину и ее государственную безопасность. Так же на дикредитацийну кампанию пожаловался и министр внутренних дел Арсен Аваков.