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      В США хотят приравнять "Азов" к террористам: ветераны полка пришли под МИД

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      Ветераны полка пришли под МИД
      Ветераны полка пришли под МИД / Фото журналистки 24 канала Оксаны Тропотяги

      С удостоверениями участника боевых действий и без политических лозунгов ветераны полка "Азов" 28 октября пришли под Министерство иностранных дел. Протестующие требуют реакции на то, что 40 конгрессменов в США требуют приравнять полк "Азов" к террористам.

      Ветераны подчеркивают, что уже прошло почти две недели, а наши дипломаты отмалчиваются.

      Читайте также: Нокаут добровольческому движению, – Климкин о признании "Азова" террористической организацией в США

      "Представители МИД должны выразить свою четкую позицию по защите нас как ветеранов. Также мы считаем, что Украина не может позволять даже такой риторики о своих защитниках и по отношению к себе", – сказал ветеран полка "Азов" Максим Жорин.

      Акція ветеранів полку
      Акция ветеранов полка "Азов" под МИД

      Обращение митингующих сразу же зарегистрировали. Менее чем через час, к ветеранам вышел заместитель министра иностранных дел Василий Боднар. Он заверил, что украинское ведомство готовит обращение к конгрессменам.

      Это абсоютно неправильные действия со стороны конгрессменов. На сегодня мы работаем с МВД над тем, чтобы предоставить каждому из этих конгрессменов подробные разъяснения, что такое батальон "Азов", что такое полк "Азов" – что это герои, которые боролись за Украину и борются, а никакие не террористы,
      – заявил Боднар.

      Что известно о дискредитации "Азова"? 40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к Госсекретарю США Майку Помпео. Они требуют внести украинский полк "Азов" и 2 праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

      В ответ в полку "Азов" заявили: такое обращение является информационной атакой на Украину и ее государственную безопасность. Так же на дискредитационную кампанию пожаловался и министр внутренних дел Арсен Аваков.

      Отметим, что народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко подготовил проект письма американских конгрессменов, которые требуют признания "Азова" террористической организацией. Яременко, в частности, предлагает Конгрессу оказать помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об отряде спецназовцев. Это необходимо после распространения в СМИ дискредитационных обвинений.

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      25200
      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Терроризм Новости США МИД Украины "Азов"
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