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В США и Японии появилось прозрачное пиво

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Прозрачное пиво
Прозрачное пиво / Фото из открытых источников

Японский бренд Suntory выпустил прозрачное безалкогольное пиво All-Free All-Time, которое внешне выглядит как обычная вода.

Рецептуру напитка пока держат в секрете. В рекламе говорится, что такое пиво можно без опасения употреблять на работе, а также оно не содержит калорий, говорится в издании Timeout.

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Прозрачное пиво "Suntory"

А в США представили классический IPA, который значительно прозрачнее своих обычных собратьев.

Почти прозрачное пиво Any IPA

Пиво, которое получило название Any IPA, имеет вкусо-ароматические характеристики IPA в стиле Новой Англии, но при этом выглядит почти прозрачным.

 

 

Новым сортом пивоварни решили бросить вызов haze-направлению и доказать, что сильно охмеленное пиво не обязательно должно быть мутным и матовым. Any IPA – это насмешка над крафтовой субкультурой и ее страстью к "инстаграмному" внешнему виду пива.

Теги: Новости США LifeStyle Алкогольный рынок Алкоголь
Источник: 24 Канал
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