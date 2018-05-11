В США и Японии появилось прозрачное пиво

Японский бренд Suntory выпустил прозрачное безалкогольное пиво All-Free All-Time, которое внешне выглядит как обычная вода.

Рецептуру напитка пока держат в секрете. В рекламе говорится, что такое пиво можно без опасения употреблять на работе, а также оно не содержит калорий, говорится в издании Timeout.

Читайте также: Bud и Jim Beam выпустят пиво со вкусом виски

Прозрачное пиво "Suntory"

А в США представили классический IPA, который значительно прозрачнее своих обычных собратьев.

Почти прозрачное пиво Any IPA

Пиво, которое получило название Any IPA, имеет вкусо-ароматические характеристики IPA в стиле Новой Англии, но при этом выглядит почти прозрачным.

Новым сортом пивоварни решили бросить вызов haze-направлению и доказать, что сильно охмеленное пиво не обязательно должно быть мутным и матовым. Any IPA – это насмешка над крафтовой субкультурой и ее страстью к "инстаграмному" внешнему виду пива.