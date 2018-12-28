В США из-за мощного снегопада отменены более 800 авиарейсов: фото и видео непогоды
Снежная буря накрыла Соединенные Штаты Америки, там объявили штормовое предупреждение. Уже известно о по меньшей мере о двух погибших.
Больше всего страдают от снега штаты – Канзас, Небраска, Северная и Южная Дакоты и Миннесота.
Читайте также: В предчувствии беды: почему в Индонезии продлили чрезвычайное положение
Аэропорты отменили более 800 авиарейсов, еще почти семь тысяч вылетов задерживаются. Сложная ситуация и на дорогах. В некоторых городах остановился общественный транспорт и отменены занятия в школах.
Снегопад в США
Непогода в США
По прогнозам синоптиков, снегопады в ближайшие дни могут только усилиться.
Снегопад
В США бушует мощный снегопад: смотрите видео
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Протесты "желтых жилетов" охватили еще одну страну14 декабря , 17:59
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00