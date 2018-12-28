В США из-за мощного снегопада отменены более 800 авиарейсов: фото и видео непогоды

Снежная буря накрыла Соединенные Штаты Америки, там объявили штормовое предупреждение. Уже известно о по меньшей мере о двух погибших.

Больше всего страдают от снега штаты – Канзас, Небраска, Северная и Южная Дакоты и Миннесота.

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Аэропорты отменили более 800 авиарейсов, еще почти семь тысяч вылетов задерживаются. Сложная ситуация и на дорогах. В некоторых городах остановился общественный транспорт и отменены занятия в школах.



Снегопад в США



Непогода в США



По прогнозам синоптиков, снегопады в ближайшие дни могут только усилиться.



Снегопад

В США бушует мощный снегопад: смотрите видео