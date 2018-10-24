В США из-за опасного вируса умерло 6 детей

В американском штате Нью-Джерси опасный аденовирус стал причиной смерти по меньшей мере шестерых детей, еще 12 заражены.

Об этом сообщает CNN.

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"Шестеро детей умерли из-за аденовируса в Центре ухода и реабилитации Ванаку в городе Хаскелл, штат Нью-Джерси", – говорится в сообщении.

Отмечается, что умершие дети были в возрасте от малыша до подростков, но большинство из них были не старше 18 лет. Медицинскому учреждению было поручено не брать новых пациентов до завершения вспышки болезни.

По данным Департамента здравоохранения, о заболевания органов дыхания в Центре Ванаку стало известно 9 октября. По факту заражения и многочисленных летальных случаев проводится расследование.

Что такое аденовирусы?

Они могут вызвать легкие и тяжелые типы заболеваний, хотя последние встречаются реже. В то же время, люди с ослабленным иммунитетом или дыхательными или сердечными заболеваниями подпадают под больший риск развития тяжелой болезни от аденовирусной инфекции.

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