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      В США из-за опасного вируса умерло 6 детей

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      Аденовирус
      Аденовирус / medfan.ru

      В американском штате Нью-Джерси опасный аденовирус стал причиной смерти по меньшей мере шестерых детей, еще 12 заражены.

      Об этом сообщает CNN.

      Читайте также: В США зафиксировали вспышку опасной редкой болезни

      "Шестеро детей умерли из-за аденовируса в Центре ухода и реабилитации Ванаку в городе Хаскелл, штат Нью-Джерси", – говорится в сообщении.

      Отмечается, что умершие дети были в возрасте от малыша до подростков, но большинство из них были не старше 18 лет. Медицинскому учреждению было поручено не брать новых пациентов до завершения вспышки болезни.

      По данным Департамента здравоохранения, о заболевания органов дыхания в Центре Ванаку стало известно 9 октября. По факту заражения и многочисленных летальных случаев проводится расследование.

      Что такое аденовирусы?
      Они могут вызвать легкие и тяжелые типы заболеваний, хотя последние встречаются реже. В то же время, люди с ослабленным иммунитетом или дыхательными или сердечными заболеваниями подпадают под больший риск развития тяжелой болезни от аденовирусной инфекции.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости США Лечение Здоровье Инфекция
      Источник: 24 Канал
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