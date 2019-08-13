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      В США экс-юрист Обамы предстанет перед судом: врал о работе на украинское правительство

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      В США будут судить Грегори Крейга, который помогал Януковичу
      В США будут судить Грегори Крейга, который помогал Януковичу / independent.co.uk

      Бывший юрист Белого дома времен президентства Барака Обамы Грегори Крейг предстанет перед судом США. Его обвиняют в предоставлении ложной информации должностным лицам Минюста США о его сотрудничества с Полом Манафортом в пользу правительства Украины.

      Дело Крейга стало результатом расследования вмешательства России в выборы США, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, сообщает "Голос Америки".

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      Прокуратура США предъявила ряд обвинений в нарушении правил осуществления лоббистской деятельности. В частности, американский закон требует соответствующей регистрации от лиц, осуществляющих деятельность в политических кругах США в пользу иностранных учреждений.

      Основным эпизодом дела является передача Крейгом корреспонденту издания The New York Times Дэвиду Сенгеру отчета юристов по Украине. Говорится об отчете, подготовленного юристами Skadden Arps, который касался преследования бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко со стороны правительства Януковича и представлял действия тогдашнего президента Украины в положительном свете.

      Сам Грегори Крейг не признает своей вины. Его юристы указывают, что политик не был частью плана работы со СМИ.

      Зато прокурор указал на досудебных слушаниях на благоприятный отзыв Манафорта на действия Крейга. После передачи отчета журналисту, Манафорт написал Крейгу: "Люди в Киеве очень счастливы. Вы – именно тот человек".

      Что известно о деле Тимошенко и участии в нем Skadden Arps?
      Дело по газовому договору Юлии Тимошенко с Россией 2009 года является наиболее резонансным. 11 октября 2011 года политик была осуждена на 7 лет. При этом даже МИД России подчеркивало, что все газовые соглашения 2009 года заключались в строгом соответствии с национальным законодательством двух государств.

      Блок Юлии Тимошенко и другие оппозиционные партии считают это дело политическим преследованием "лидера оппозиции". Официальные представители стран Запада заявили, что приговор Тимошенко является несправедливым и политически мотивированным.

      В это время юристы американской фирмы Skadden Arps подготовили благоприятный отчет о действиях правительства Николая Азарова и украинских правоохранительных органов.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости США Пол Манафорт Виктор Янукович "Черная бухгалтерия" Партии регионов
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