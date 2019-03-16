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      В США конгрессмен-демократ О'Рурк заявил, что идет в президенты: комментарий Яковины

      22 Читати новину українською
      Бето О'Рурк
      Бето О'Рурк / Richard W. Rodriguez/ AP

      В Соединенных Штатах на днях произошло важное событие. Там о своем выдвижении в президенты объявил бывший конгрессмен-демократ от штата Техас Бето О'Рурк.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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      По его словам, Бето О'Рурк – очень энергичный и относительно молодой политик, ему всего 46 лет. Прошлой осенью он едва не выиграл пост сенатора от Техаса у Теда Круза – тоже молодого республиканца, ему 48 лет.

      "Надо сказать, что Бето, хоть и проиграл, но добился заметного успеха, отстав от Теда лишь на 3%. Для консервативного Техаса – это ничтожное отставание. Обычно демократы там на 10-20% проигрывают. Бето показал себя в лучшей форме: он много ездил по штату, зажигательно шутил, играл на гитаре и вел себя как нормальный человек, а не политик из столицы. За это все его даже сравнивали с предыдущим президентом США и называли "белым Обамой", – рассказал журналист.

      Конечно, надо сказать, что относительный успех Бето был связан еще и с тем, что его соперник Тед Круз – это, пожалуй, самый мерзкий и отталкивающий политик в США. Вы, наверное, знаете, что я – не фанат Дональда Трампа. Так вот Тед – это еще хуже,
      – отметил Яковина.

      По его мнению, в любом случае, Бето сейчас начнет свою кампанию. В Демократической партии его воспринимают очень неплохо, база сторонников у него есть.

      бето о'рурк
      Бето О'Рурк // Richard W. Rodriguez/ AP

      "Надо сказать, что на ноябрьских выборах у него работали волонтеры со всей Америки. Они за свои деньги прилетали в Техас, чтобы поддержать своего кандидата. По опросам, еще до объявления своей кандидатуры Бето был на пятом месте по популярности в штате Айова, где в конце текущего года пройдут первые кокусы. За него готовы проголосовать примерно 5%. Сейчас, после объявления кандидатуры, сторонников, наверное, прибавится, и дела у него пойдут в гору", – подытожил Яковина.

      Видео полного видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 15 марта 2019

       

      blog_ava
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      16 марта
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      Теги: Новости политики Видеоблоги Новости США Выборы в США
      Источник: 24 канал
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