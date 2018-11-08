В США лишили аккредитации журналиста за хамское поведение на пресс-конференции Трампа

После пресс-конференции Дональда Трампа Белый дом решил отменить аккредитацию журналиста CNN Джима Акоста, который вызывающе себя вел – не давал задавать вопросы другим журналистам, а потом еще и толкнул пресс-секретаря президента США.

Об этом в соцсети написала пресс-секретарь Дональда Трампа Сара Сандерс.

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По словам Сары Сандерс, в среду, 7 ноября, во время пресс-конференции Трампа журналист CNN Джим Акост не давал другим журналистам задавать вопросы и применил физическую силу к ней, когда она пыталась забрать у него микрофон", – написала Сара Сандерс.

Она заявила, что такое поведение – это ужасный пример пренебрежения всеми, в том числе молодыми женщинами, которые работают в этой администрации.

As a result of today’s incident, the White House is suspending the hard pass of the reporter involved until further notice. — Sarah Sanders (@PressSec) 8 листопада 2018 р.

Пресс-секретарь также заверила, что Белый дом приветствует острые вопросы в свою сторону, но не оставит без внимания такое поведение журналиста CNN Джима Акоста.

Такое поведение абсолютно неприемлемо. Кроме того, он совершенно не уважает коллег-репортеров, ведь не дает им возможности задавать вопросы. В результате этого инцидента Белый дом приостанавливает аккредитацию журналиста. Мы не будем терпеть неподходящее поведение, четко описанное в этом видео,

– дописала Сандерс.