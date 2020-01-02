18:27
2 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бессмертный Бердымухамедов. Путин пробил дно
      Вєсті Кремля
      20:23, 1 января
      Вести.UA. Жир: Виктор Павлик идет в президенты? Пьяный эфир с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      20:03, 1 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Курьезные новости
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      В США мальчик попросил на Рождество увеличительное стекло: с его помощью он поджег свой двор

      17 Читати новину українською
      Похоже, Кайди сразу понял, что натворил / фото из соцсетей Ниссы-Лин Парсон

      В Техасе 12-летний мальчик Кайди попросил у родителей на Рождество довольно скромный подарок – увеличительное стекло. Этим он удивил маму и папу, но те его просьбу выполнили. Зря – на следующий день их двор охватило пламя.

      Затейнику увеличительное стекло было нужно совсем не для чтения книг, как думали его родители. С помощью него Кайди с братом решил попробовать "что-то поджечь". Об этом пишет KDFW FOX 4.

      Смешное: На абордаж: в США два морских льва захватили лодку и потопили ее – курьезное видео

      Кайди увидел свой подарок и сказал: "О, да, увеличительное стекло", а его брат воскликнул: "Ага, теперь мы сможем поджигать предметы". И мы такие: "О нет",
      – рассказал отец Джастин Парсон.

      Наивные родители подумали, что это такая шутка и увеличительное стекло решили не отбирать. Однако уже на следующий день об этом пожалели.

      Кайди вместе со своим старшим братом Эштоном вышли на крыльцо и попытались поджечь газету с помощью нового подарка. Бумага вспыхнул очень быстро. От неожиданности ребята бросили ее на улицу. Пламя охватило поляну Парсонов, а через мгновение – весь передний двор.


      Родители бросились тушить пожар / фото из соцсетей Ниссы-Лин Парсон

      К счастью, родители сразу увидели пламя и со шлангом и ведрами с водой бросились спасать двор. Пожар им удалось быстро погасить, после этого Кайди добровольно сдал родителям свой подарок.

      Родители сразу бросились тушить пожар: видео

      Мама мальчика в соцсетях написала, что Кайди очень любит читать и увлекается наукой, поэтому от него такой выходки совсем не ожидали.

      К счастью, все завершилось благополучно. Вместо трагедии у нас есть память об этом Рождестве. Однако никогда не дарите своим детям увеличительное стекло!
      – написала она.

      Когда колядуют, щедруют и посевают
      сегодня
      18282
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Семья Новогодние праздники Дети и несовершеннолетние Пожар Новости США Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:03 "Цап-царап", допинговый скандал и Польша "зачинщица" Второй мировой: итоги 2019 года из России
      Андрій Ілларіонов 445
      сегодня , 15:00 Новогоднее поздравление Зеленского и Путина: какая разница?
      Ель Мюрид 1607
      28 декабря 2019 , 12:30 Украшения и аллергия: каких металлов следует избегать
      223
      сегодня , 14:40 Зеленский для Украины – как лотерейный билет: эксклюзивное интервью с Казариным
      Олена Трибушна 492
      сегодня , 13:01 Законы, которые изменят жизнь в Украине в 2020 году
      Ірина Поліщук 3694
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук