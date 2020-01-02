В США мальчик попросил на Рождество увеличительное стекло: с его помощью он поджег свой двор

В Техасе 12-летний мальчик Кайди попросил у родителей на Рождество довольно скромный подарок – увеличительное стекло. Этим он удивил маму и папу, но те его просьбу выполнили. Зря – на следующий день их двор охватило пламя.

Затейнику увеличительное стекло было нужно совсем не для чтения книг, как думали его родители. С помощью него Кайди с братом решил попробовать "что-то поджечь". Об этом пишет KDFW FOX 4.

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Кайди увидел свой подарок и сказал: "О, да, увеличительное стекло", а его брат воскликнул: "Ага, теперь мы сможем поджигать предметы". И мы такие: "О нет",

– рассказал отец Джастин Парсон.

Наивные родители подумали, что это такая шутка и увеличительное стекло решили не отбирать. Однако уже на следующий день об этом пожалели.

Кайди вместе со своим старшим братом Эштоном вышли на крыльцо и попытались поджечь газету с помощью нового подарка. Бумага вспыхнул очень быстро. От неожиданности ребята бросили ее на улицу. Пламя охватило поляну Парсонов, а через мгновение – весь передний двор.



Родители бросились тушить пожар / фото из соцсетей Ниссы-Лин Парсон

К счастью, родители сразу увидели пламя и со шлангом и ведрами с водой бросились спасать двор. Пожар им удалось быстро погасить, после этого Кайди добровольно сдал родителям свой подарок.

Родители сразу бросились тушить пожар: видео

Мама мальчика в соцсетях написала, что Кайди очень любит читать и увлекается наукой, поэтому от него такой выходки совсем не ожидали.

К счастью, все завершилось благополучно. Вместо трагедии у нас есть память об этом Рождестве. Однако никогда не дарите своим детям увеличительное стекло!

– написала она.