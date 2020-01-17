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      В США мужчина использовал монитор аэропорта для игры на приставке: курьезное фото

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      Аэропорт Портленда / Иллюстративное фото/ racked.com

      Инцидент произошел в аэропорту Портленда. Пассажир, очевидно, ожидал свой рейс и ему стало скучно. Чтобы немного развлечься, парень учудил такое: подключил свою приставку к одному из мониторов аэропорта и сел играть в компьютерную игру.

      Монитор, за которым решил поиграть американец, обычно показывал карту аэропорта. О забавном случае пишет Kotaku.

      Тем временем в России другие игры: Дети катаются на игрушечных танках в парке развлечений – видео

      Мужчина играл на приставке PS4 в игру Apex Legend. Когда к нему подошли сотрудники безопасности и попросили отключить свою приставку и прекратить использовать имущество аэропорта, геймер лишь вежливо спросил у них, может он сначала закончить раунд игры.


      Геймер использовал монитор аэропорта, чтобы поиграть / фото oregonlive

      К сожалению, охранники были непреклонны: в просьбе ему отказали.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: авиация Новости США Курьезные новости
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