В США мужчина издевался с кулаками над украинкой, а затем ее убил, – СМИ

В США в штате Висконсин в одном из домов нашли мертвой 23-летнюю украинку Татьяну Гужву. Полиция подозревает в убийстве женщины ее мужа – 31-летнего Фуада Пашаева. Правоохранители его уже задержали на месте преступления, куда он вернулся.

Трагедия произошла в городке Висконсин-Делс на бульваре Вашингтон вечером 4 апреля, передает UaPost.us.

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По информации ресурса, Гужва несколько раз обращалась с заявлениями в полицию о поведении ее мужа. В частности, 2 января она сообщила, что Пашаев закрывал ее в ванной комнате и плескал ей воду в лицо. 3 января женщина отмечала, что боится за свою жизнь, поскольку Пашаев собирается ее убить. Также в заявлении украинка указала, что они прожили вместе три года, впоследствии ее муж начал не только все больше и больше употреблять алкоголь, но и бить ее кулаками. Кроме того, Гужва рассказала полиции, что в декабре, что когда Пашаев снова был пьян, он трижды ударил ее в спину.



Татьяна Гужва

В августе погибшая сообщила полиции, что Пашаев схватил ее за шею и начал душить, а делал он это, находясь в состоянии опьянения. В том же месяце ее щенок Шитцу "внезапно исчез", и женщина считала, что именно Пашаев убил животное.

После заявления на Пашаева, которое Гужва написала 3 января, тот ей начал угрожать: "Если ты напишешь сообщение еще кому-то, я убью тебя". После мужчина сломал телефон, швырнув его на деревянный пол. Поэтому, Татьяна сообщила полиции, что боится за безопасность ребенка и свою собственную безопасность.

В итоге Пашаеву в январе предъявили обвинение в домашнем насилии, состоящее из 11 пунктов. Мужчину обвиняют, в частности, в таких преступлениях, как удушение, незаконное лишение свободы, уничтожение имущества и нападение. Сейчас это дело находится в окружном суде Колумбия.

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Фуад Пашаев

4 января Пашаева освободили под залог, размер которого составляет 10 тысяч долларов. Правда, ему запретили приближаться к Татьяне и их 2-летней дочери. Мужчину также обязали соблюдать абсолютную трезвость.

10 января должно состояться слушание по январским обвинениями. Полиция заявила, что окончательных результатов судебно-медицинской экспертизы, которые определят причину смерти Татьяны, пока нет.

Сейчас находится в тюрьме Колумбийского округа, где ожидает официального обвинение по делу о смерти Татьяны Гужвы.

Между тем, друзья Татьяны и активисты начали сбор средств. За эти деньги родители погибшей должны прибыть в США и забрать под свою опеку ребенка. Издание Zaxid.net пишет, что Татьяна Гужва была уроженкой Дрогобыча Львовской области.



Дом, в котором проживали Гужва и Пашаев: здесь было совершено убийство Татьяны