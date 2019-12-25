В США мужчина ограбил банк, а деньги разбросал по улице с криками "Веселого Рождества"

65-летний американец Дэвид Оливер Уэйн на католическое Рождество устроил себе криминальные развлечения. Мужчина ограбил банк, а украденные деньги разбросал по улице среди прохожих.

Инцидент произошел в городе Колорадо-Спрингс в Соединенных Штатах, сообщает BBC News. Полиция уже задержала злоумышленника.

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Что интересно, он имеет белую бороду и похож на Санта Клауса. После ограбления Bank Academy мужчина разбросал деньги посреди улицы и кричал "Веселого Рождества".

Прохожие оказались добросовестными гражданами, собрали часть денег с дороги и вернули их в банк.

Когда у грабителя закончились деньги в сумке, он подошел к кафе Starbucks, сел перед ним и ждал полицейских.

Оливера арестовали и поместили в тюрьме округа Эль-Пасо. Уже 26 декабря он предстанет перед судом. Сейчас известно, что грабителю назначили залог в 10 тысяч долларов.



Задержанный за ограбление банка Дэвид Уэйн Оливер / фото полиции США