В США мужчина ограбил банк, а деньги разбросал по улице с криками "Веселого Рождества"
65-летний американец Дэвид Оливер Уэйн на католическое Рождество устроил себе криминальные развлечения. Мужчина ограбил банк, а украденные деньги разбросал по улице среди прохожих.
Инцидент произошел в городе Колорадо-Спрингс в Соединенных Штатах, сообщает BBC News. Полиция уже задержала злоумышленника.
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Что интересно, он имеет белую бороду и похож на Санта Клауса. После ограбления Bank Academy мужчина разбросал деньги посреди улицы и кричал "Веселого Рождества".
Прохожие оказались добросовестными гражданами, собрали часть денег с дороги и вернули их в банк.
Когда у грабителя закончились деньги в сумке, он подошел к кафе Starbucks, сел перед ним и ждал полицейских.
Оливера арестовали и поместили в тюрьме округа Эль-Пасо. Уже 26 декабря он предстанет перед судом. Сейчас известно, что грабителю назначили залог в 10 тысяч долларов.
Задержанный за ограбление банка Дэвид Уэйн Оливер / фото полиции США