В США мужчина посадил на пассажирское сиденье одетый скелет и получил штраф: фото

В американском штате Аризона мужчина посадил в автомобиль скелет, чтобы иметь возможность двигаться по специальной полосе на трассе для водителей с пассажирами. Копы выписали нарушителю штраф.

62-летний мужчина пытался сделать скелета максимально похожим на живого человека. Он одел его в кепку с камуфляжной принтом и обернул в марлю.

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Управление общественной безопасности Аризоны сообщило, что мужчина даже зафиксировал скелет с помощью коробок.

Думаете, что можете двигаться полосой для водителей с пассажирами со скелетом на переднем сиденье! Это смертельная ошибка,

– отметили в управлении.

Представитель управления Рауль Гарсия рассказал, что ежегодно работники ведомства останавливают около 7 тысяч водителей, которые незаконно пользуются специальными полосами для автомобилей с пассажирами.

Однако случай со скелетом – впервые за всю карьеру работников.

Think you can use the HOV lane with Skeletor riding shotgun? You’re dead wrong! ︎ One of our motor troopers cited the 62-year-old male driver for HOV & window tint violations on SR-101 near Apache Blvd this morning. #NiceTry #YoureNotHeMan #AZTroopers pic.twitter.com/wQYY831mNY — Dept. Public Safety (@Arizona_DPS) January 23, 2020

Что известно об особой полосу HOV?

Полоса HOV – полоса движения на автомобильной дороге, отделенная от других полос специальной дорожной разметкой или физическим барьером, предназначенная только для транспортных средств, в которых едут водитель и один или более пассажиров.



Полосы предназначены для того, чтобы увеличить среднюю загрузку автомобиля пассажирами, и тем самым уменьшить дорожные пробки и загрязнение воздуха.