В США мужчина посадил на пассажирское сиденье одетый скелет и получил штраф: фото
В американском штате Аризона мужчина посадил в автомобиль скелет, чтобы иметь возможность двигаться по специальной полосе на трассе для водителей с пассажирами. Копы выписали нарушителю штраф.
62-летний мужчина пытался сделать скелета максимально похожим на живого человека. Он одел его в кепку с камуфляжной принтом и обернул в марлю.
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Управление общественной безопасности Аризоны сообщило, что мужчина даже зафиксировал скелет с помощью коробок.
Думаете, что можете двигаться полосой для водителей с пассажирами со скелетом на переднем сиденье! Это смертельная ошибка,
– отметили в управлении.
Представитель управления Рауль Гарсия рассказал, что ежегодно работники ведомства останавливают около 7 тысяч водителей, которые незаконно пользуются специальными полосами для автомобилей с пассажирами.
Однако случай со скелетом – впервые за всю карьеру работников.
Что известно об особой полосу HOV?
Полоса HOV – полоса движения на автомобильной дороге, отделенная от других полос специальной дорожной разметкой или физическим барьером, предназначенная только для транспортных средств, в которых едут водитель и один или более пассажиров.
Полосы предназначены для того, чтобы увеличить среднюю загрузку автомобиля пассажирами, и тем самым уменьшить дорожные пробки и загрязнение воздуха.