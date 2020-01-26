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      В США мужчина посадил на пассажирское сиденье одетый скелет и получил штраф: фото

      61 Читати новину українською
      В США мужчина посадил на пассажирское сиденье одетый скелет / twitter.com/Arizona_DPS

      В американском штате Аризона мужчина посадил в автомобиль скелет, чтобы иметь возможность двигаться по специальной полосе на трассе для водителей с пассажирами. Копы выписали нарушителю штраф.

      62-летний мужчина пытался сделать скелета максимально похожим на живого человека. Он одел его в кепку с камуфляжной принтом и обернул в марлю.

      Между тем: В США 441 тысяча литров вина вытекла в реку: фото последствий

      Управление общественной безопасности Аризоны сообщило, что мужчина даже зафиксировал скелет с помощью коробок.

      Думаете, что можете двигаться полосой для водителей с пассажирами со скелетом на переднем сиденье! Это смертельная ошибка,
      – отметили в управлении.

      Представитель управления Рауль Гарсия рассказал, что ежегодно работники ведомства останавливают около 7 тысяч водителей, которые незаконно пользуются специальными полосами для автомобилей с пассажирами.

      Однако случай со скелетом – впервые за всю карьеру работников.

      Что известно об особой полосу HOV?
      Полоса HOV – полоса движения на автомобильной дороге, отделенная от других полос специальной дорожной разметкой или физическим барьером, предназначенная только для транспортных средств, в которых едут водитель и один или более пассажиров.

      Полосы предназначены для того, чтобы увеличить среднюю загрузку автомобиля пассажирами, и тем самым уменьшить дорожные пробки и загрязнение воздуха.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курьезные новости Транспорт Полиция Новости США
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