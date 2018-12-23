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      В США мужчина взобрался на Рождественскую елку перед Белым домом: полиция вела с ним переговоры

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      Рождественская елка возле Белого дома
      Рождественская елка возле Белого дома / Фото из свободных источников

      В Вашингтоне неизвестный мужчина взобрался на главную Рождественскую елку перед Белым домом. Уговаривать его слезть пришлось полицейским.

      Об этом информирует NBC 4 Washington.

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      Мужчина залез на Национальную елку на высоту 4,5 – 6 метров в Эллипсе на юг от Белого дома вечером в пятницу,
      – говорится в сообщении.

      Полицейские, прибывшие на место инцидента, отметили, что мужчина был в состоянии эмоционального потрясения. Правоохранителям пришлось провести с ним переговоры. После того, как неизвестный все же слез с елки, его отправили на психиатрическое освидетельствование.

      В соцсетях распространили видео, на котором видно, как полицейские с фонариками ходят вокруг елки, пытаясь разглядеть на ней мужчину.

      Также известно, что во время своего вероломного трюка мужчина разбил несколько украшений на Национальной елке США.


       

      Теги: Новости США Новогодние праздники Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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