В США мужчина взобрался на Рождественскую елку перед Белым домом: полиция вела с ним переговоры
В Вашингтоне неизвестный мужчина взобрался на главную Рождественскую елку перед Белым домом. Уговаривать его слезть пришлось полицейским.
Об этом информирует NBC 4 Washington.
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Мужчина залез на Национальную елку на высоту 4,5 – 6 метров в Эллипсе на юг от Белого дома вечером в пятницу,
– говорится в сообщении.
Полицейские, прибывшие на место инцидента, отметили, что мужчина был в состоянии эмоционального потрясения. Правоохранителям пришлось провести с ним переговоры. После того, как неизвестный все же слез с елки, его отправили на психиатрическое освидетельствование.
В соцсетях распространили видео, на котором видно, как полицейские с фонариками ходят вокруг елки, пытаясь разглядеть на ней мужчину.
Также известно, что во время своего вероломного трюка мужчина разбил несколько украшений на Национальной елке США.