В США мужчина взобрался на Рождественскую елку перед Белым домом: полиция вела с ним переговоры

В Вашингтоне неизвестный мужчина взобрался на главную Рождественскую елку перед Белым домом. Уговаривать его слезть пришлось полицейским.

Об этом информирует NBC 4 Washington.

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Мужчина залез на Национальную елку на высоту 4,5 – 6 метров в Эллипсе на юг от Белого дома вечером в пятницу,

– говорится в сообщении.

Полицейские, прибывшие на место инцидента, отметили, что мужчина был в состоянии эмоционального потрясения. Правоохранителям пришлось провести с ним переговоры. После того, как неизвестный все же слез с елки, его отправили на психиатрическое освидетельствование.

JUST IN: A man has climbed the National Christmas Tree outside the White House.

Police believe he is some kind of emotional distress.

Negotiations with the man are underway.https://t.co/fO0LlZAVRc — Shomari Stone (@shomaristone) 22 декабря 2018 г.

В соцсетях распространили видео, на котором видно, как полицейские с фонариками ходят вокруг елки, пытаясь разглядеть на ней мужчину.

Также известно, что во время своего вероломного трюка мужчина разбил несколько украшений на Национальной елке США.

CHRISTMAS TREE CLIMBER VIDEO: Police and fire crews responded to the National Christmas Tree Friday night when an 'emotionally distressed' man climbed it. MORE DETAILS: https://t.co/zk9y2aEDQD pic.twitter.com/1mXhWu0sTA — FOX 5 DC (@fox5dc) 22 декабря 2018 г.



