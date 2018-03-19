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В США на военную субмарину поставили геймпад от XBOX 360

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В США на военную субмарину поставили геймпад
В США на военную субмарину поставили геймпад / topamazonproductsreviews.com

На атомную подводную лодку ВМФ США установили контроллер от игровой консоли. Военные говорят, что с помощью контроллера легче и дешевле управлять перископом.

Об этом сообщили в USA TODAY.

Colorado BB-45 – это новая атомная подводная лодка военно-морского флота США. Она и стала первой, на которую установили нестандартное оборудование: для управления перикскопом используется геймпад от XBOX 360. Кроме того, привычного для понимания перископа на подлодке тоже нет.

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Вместо него используются камеры, вращающиеся на 360 градусов, а изображение выводится на мониторы.

Ранее для управления камерами использовали манипулятор за 38 тысяч долларов, который военные обозвали "тяжелым и неуклюжим". Новый контроллер, по цене всего в 30 долларов, они освоили за несколько минут. Идея установить такое оборудование принадлежит компании-разработчику Lockheed Martin. Colorado BB-45 – первая,но не последняя такая субмарина, так как военные объявили о намерении оборудовать такими геймпадами все подводные лодки класса "Вирджиния".

Теги: Новости США LifeStyle Техно
Источник: 24 Канал
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