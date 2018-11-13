В США на выборах победил покойник, который при жизни был владельцем публичных домов

Если в Украине президентом можно стать даже с криминальным прошлым, то США пошли дальше. Там на выборах в парламент штата Невада победил покойник, да еще и со скандальной репутацией.

Об этом сообщает The New York Times.

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Его звали Дэнис Хоф, он был владельцем публичных домов и участником реалити-шоу для взрослых.

Так получилось, что умер мужчина за месяц до голосования, но с выборов его не сняли, потому что уже напечатали бюллетени.

В итоге он набрал 68% голосов. И как знать, шутили ли избиратели, или им действительно пришелся по душе опальный кандидат.

Напомним, 6 ноября американцы избрали новый состав Конгресса. Так, впервые за последние 8 лет представителям Демократической партии удалось получить большинство в Палате представителей. В то же время однопартийцы Дональда Трампа – республиканцы – сохранили контроль в Сенате.



Добавим, что в Конгресс в этот раз прошло рекордное количество женщин, а на должностях губернаторов победу одержали республиканцы – 27 из 50. Что интересно, двое губернаторов, которые одержали победу на выборах в США, имеют украинские корни.