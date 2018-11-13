20:17
13 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Комплексы Путина. Собчак против Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:34, 12 ноября
      Вести.UA. Украинцы завидуют Луценко. Политические амбиции "евробляхеров"
      Вєсті.UA
      20:04, сегодня
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      В США на выборах победил покойник, который при жизни был владельцем публичных домов

      100 Читати новину українською
      Кандидатуру Дэниса Хофа не сняли даже после смерти
      Кандидатуру Дэниса Хофа не сняли даже после смерти / nytimes.com

      Если в Украине президентом можно стать даже с криминальным прошлым, то США пошли дальше. Там на выборах в парламент штата Невада победил покойник, да еще и со скандальной репутацией.

      Об этом сообщает The New York Times.

      Читайте также: Псевдовыборы на оккупированном Донбассе: США сделали угрожающее заявление в сторону России

      Его звали Дэнис Хоф, он был владельцем публичных домов и участником реалити-шоу для взрослых.

      Так получилось, что умер мужчина за месяц до голосования, но с выборов его не сняли, потому что уже напечатали бюллетени.

      В итоге он набрал 68% голосов. И как знать, шутили ли избиратели, или им действительно пришелся по душе опальный кандидат.

      Напомним, 6 ноября американцы избрали новый состав Конгресса. Так, впервые за последние 8 лет представителям Демократической партии удалось получить большинство в Палате представителей. В то же время однопартийцы Дональда Трампа – республиканцы – сохранили контроль в Сенате.

      Добавим, что в Конгресс в этот раз прошло рекордное количество женщин, а на должностях губернаторов победу одержали республиканцы – 27 из 50. Что интересно, двое губернаторов, которые одержали победу на выборах в США, имеют украинские корни.

      Теги: Новости политики Новости США
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
      сегодня , 20:03 Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
      31
      Слези России: грозный "Адмирал Кузнецов" уходит в спячку
      сегодня , 19:01 Слези России: грозный "Адмирал Кузнецов" уходит в спячку
      Злой Одессит 1055
      Через те, що сьогодні коїться на Азові, Кучма мав би сидіти у тюрмі, – експерт
      сегодня , 19:00 Через те, що сьогодні коїться на Азові, Кучма мав би сидіти у тюрмі, – експерт
      Наталя Ромашова 1346
      Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      сегодня , 18:15 Украинская и российская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос
      Євгенія Мазур 2850
      Енергетичний скандал з Дубневичами: що приховує ця історія та коли запрацюють арештовані ТЕЦ
      сегодня , 18:00 Енергетичний скандал з Дубневичами: що приховує ця історія та коли запрацюють арештовані ТЕЦ
      Тетяна Мартинюк 78
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В центральной части США бушует непогода
       16 апреля , 10:39
      Браслет Cicret способен превратить руку в планшет
       10 февраля 2015 , 18:07
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук