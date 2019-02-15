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      В США насильника посадили в женскую тюрьму, а лесбиянку выгнали из комиссии по ЛГБТ, - Яковина

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      Представительницу ЛГБТ-сообщества США Джулию Бек обвинили в трансфобии
      Представительницу ЛГБТ-сообщества США Джулию Бек обвинили в трансфобии / 24 канал

      Единственную феминистку и лесбиянку Джулию Бек выгнали из городской комиссии по вопросам ЛГБТ. Случилось это в Балтиморе, США. Причиной изгнания стало то, что на заседании комиссии Бек назвала осужденного насильника-трансгендера "он", а не "она".

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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      Он отметил, что "защищать права обычно небольших групп людей, которых угнетают и подвергают притеснениям – достойное занятие. Однако и в этом деле иногда случаются довольно странные перегибы. На самом деле безумный пример такого перегиба видим в событии, которое произошло в городе Балтимор, что в США". В целом обстоятельства события, по мнению Яковины, просто дикие.

      В 2018 году полиция Балтимора поймала и по решению суда посадила насильника из Великобритании. В тюрьме тот вдруг объявил, что чувствует себя женщиной и потребовал называть себя Карен Уайт. И на основании этого преступника перевели из мужской тюрьмы в женскую. Где он сразу же изнасиловал двух женщин-заключенных,
      – пояснил журналист.

      Именно эту ситуацию обсуждали на комиссии по вопросам ЛГБТ в Балтиморе. Во время выступления на заседании Джулия Бек заявила, что этот насильник лишь притворяется трансгендером, а на самом деле обычный человек, который хитростью попал в женскую тюрьму. Его, мол, следует отправить в обычную мужскую. После этих слов остальные члены комиссии возмутились и объявили, что "госпожа Джулия нарушает права несчастной Карен Уайт".

      Главная претензия к Бэк, как отметил Яковина, заключалась в том, что та говорила о насильнике "он", а не "она". Поэтому получила обвинения в трансфобии.

      "Ситуация поражает: осужденного насильника посадили в женскую тюрьму, где он сразу взялся за старое, а единственного человека, который назвала такую ситуацию дикостью – опозорили. Эта история ярко показывает, что в США защита прав меньшинств иногда доходит до абсурда", – подытожил Яковина.

      Видео полного выпуска блога "Бешеный мир" Ивана Яковины по 11 февраля 2019:

       

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      Теги: ЛГБТ Видеоблоги Новости США
      Источник: 24 канал
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