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В США назвали подозреваемого в одном из крупнейших в истории ЦРУ утечек информации

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ЦРУ
ЦРУ / Фото из открытых источников

В Соединенных Штатах установили подозреваемого в массивном истоке информации Центра киберразредки ЦРУ в 2017 году.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Подозреваемым в передаче секретной информации сайту WikiLeaks признали сотрудника ЦРУ Джошуа Адама Шульта. Он работал в группе ЦРУ по разработке компьютерного кода для разведки за иностранными противниками.

С марта 2017 года сайт WikiLeaks обнародовал свыше 8700 файлов, которые раскрывали подробности американского кибершпионажа. Файлы содержали много технических вопросов, таких как, например, дискуссия об "умных" телевизорах благодаря которым можно проводить слежку.

По данным сайта, документы были изъяты с "изолированной сети, имеют высокий уровень безопасности и расположения внутри центра ЦРУ по киберразведке в Лэнгли, штат Вирджиния".

После долгих расследований подозреваемый находится в тюрьме Манхэттена. По информации действующих сотрудников ЦРУ, эта утечка информации была одной из крупнейших в истории управления.

Теги: Новости политики Новости США Информационные технологии ЦРУ
Источник: 24 Канал
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