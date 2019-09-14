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      В США назвали условия, при которых на Донбассе могут произойти местные выборы

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      Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор
      Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор / ua.usembassy.gov

      Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что местные выборы на оккупированном Донбассе могут произойти только после того, как РФ выведет свои войска.

      Уильям Тейлор во время конференции YES в комментарии 24 каналу отметил, что для того, чтобы состоялись выборы на Донбассе нужна безопасность.

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      Пока Россия есть на Донбассе, то невозможно обеспечить безопасность для кампаний и людей, которые собираются голосовать,
      – отметил Тейлор.

      Временный поверенный в делах США в Украине сказал и о СМИ, которые должны иметь возможность приехать во время выборов. Уильям Тейлор напомнил о так называемом "референдуме" в анесованому Крыму.

      Мы уже видели, как выглядит "безопасность" под российской оккупацией. Это было под прицелом оружия. Не так должны выглядеть местные выборы на Донбассе,
      – добавил Тейлор.

      Лишь после того, как на Донбассе будет обеспечена безопасность, можно провести местные выборы. "Мы всегда поддерживаем выборы", – сказал представитель США.

      Владимир Зеленский заявлял, что местные выборы должны состояться на оккупированном Донбассе, ведь это территория Украины. При этом, они должны проходить только после вывода российских войск и по украинскому законодательству.

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      Что уже говорили у Зеленского о местных выборах?
      Согласно Конституции Украины, они проходят раз в пять лет. Соответственно, очередные выборы намечены на октябрь 2020 года. Однако не все так просто.

      Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти". В то же время, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков думает, что местные выборы состоятся в 2020 году. Но все будет зависеть от местных органов власти.

      Председатель Офиса Президента Андрей Богдан отметил, что местные выборы в Украине будут проведены в короткие сроки. Однако, для этого необходимо принять соответствующий закон.

      Несмотря на это, многие эксперты прогнозируют, что новая власть захочет провести местные выборы досрочно – еще до конца 2019 года.

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      Автор: Мария Писаренко, Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Местные выборы 2020 Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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