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      В США не верят, что в этом году на Донбассе будут выборы

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      Волкер: Попытки быстро провести выборы в условиях оккупации еще ни к чему хорошему не приводили

      Бывший спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер заявил, что не верит, будто в 2020 на оккупированных частях Донбасса пройдут местные выборы. Мол, невозможно провести демократические выборы, когда эту территорию контролируют Россия и боевики.

      Поскольку очень сомнительно, что они отдадут контроль, то и не будет возможности, чтобы провести выборы, заявил Курт Волкер в интервью "Европейской правде".

      Интересно: Разведение сил на Донбассе показывает миру, что русские не хотят мира, – Волкер

      Если вы сравните тональность нынешней и предыдущей украинской власти относительно Донбасса, то сейчас действительно больше открытости, больше энтузиазма относительно возможности проведения выборов,
      – подчеркнул экс-спецпредставитель Госдепа.

      По его словам, это может быть спровоцировано тем, что нынешняя украинская власть уже продемонстрировала, что умеет очень уверенно побеждать на выборах.

      "Впрочем ни разу ни в каких переговорах я не слышал, чтобы кто-то хотя бы рассматривал возможность провести выборы, пока территория остается под российской оккупацией", – отметил Курт Волкер.

      Он также отметил, что война на Донбассе – не первый похожий конфликт в мире. По его словам, например, в Боснии попытки быстро провести выборы ни к чему хорошему не привели.

      Что известно о возможных выборах на Донбассе?
      Во время своего выступления на Мюнхенской конференции Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть намерена в октябре 2020 года провести выборы на всей территории Украины, в частности на оккупированном Донбассе.

      Впрочем, как подчеркнул президент, сделать это без элементарных безопасных и политических условий, нарушая Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, невозможно.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Новости политики Оккупированные территории Новости Украины Курт Волкер Новости США Местные выборы 2020
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