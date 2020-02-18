В США не верят, что в этом году на Донбассе будут выборы

Бывший спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер заявил, что не верит, будто в 2020 на оккупированных частях Донбасса пройдут местные выборы. Мол, невозможно провести демократические выборы, когда эту территорию контролируют Россия и боевики.

Поскольку очень сомнительно, что они отдадут контроль, то и не будет возможности, чтобы провести выборы, заявил Курт Волкер в интервью "Европейской правде".

Интересно: Разведение сил на Донбассе показывает миру, что русские не хотят мира, – Волкер

Если вы сравните тональность нынешней и предыдущей украинской власти относительно Донбасса, то сейчас действительно больше открытости, больше энтузиазма относительно возможности проведения выборов,

– подчеркнул экс-спецпредставитель Госдепа.

По его словам, это может быть спровоцировано тем, что нынешняя украинская власть уже продемонстрировала, что умеет очень уверенно побеждать на выборах.

"Впрочем ни разу ни в каких переговорах я не слышал, чтобы кто-то хотя бы рассматривал возможность провести выборы, пока территория остается под российской оккупацией", – отметил Курт Волкер.

Он также отметил, что война на Донбассе – не первый похожий конфликт в мире. По его словам, например, в Боснии попытки быстро провести выборы ни к чему хорошему не привели.

Что известно о возможных выборах на Донбассе?

Во время своего выступления на Мюнхенской конференции Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть намерена в октябре 2020 года провести выборы на всей территории Украины, в частности на оккупированном Донбассе.



Впрочем, как подчеркнул президент, сделать это без элементарных безопасных и политических условий, нарушая Конституцию Украины и международные стандарты демократических выборов, невозможно.