В США обнародовали видео штурма дома, в котором скрывался глава "Исламского государства"
Центральное командование Вооруженных сил США опубликовало кадры штурма дома на северо-западе Сирии, в котором был убит лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.
Фото и видео с места штурма были представлены 30 октября главой Центрального командования США генералом Фрэнком Маккензи на брифинге в Пентагоне. Позже их выпустили в твиттере оборонного ведомства.
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Ранее отмечалось, что Соединенные Штаты получили необходимые данные разведки накануне штурма.
Место где скрывался аль-Багдади удалось установить в процессе допроса одной из его жен, а также его курьера.
Дом в котором скрывался аль-Багдади / Фото Вооруженные силы США
Комментируя видео Маккензи рассказал, что объект располагался в Идлибе на северо-западе Сирии.
По его словам, на кадрах также видно огонь, который открыли по американским военным сторонники главаря "ИД".
В Пентагоне заявили, что США уничтожили во время рейда против аль-Багдади шесть членов "ИГ". Кроме этого американский спецназ вывез значительный объем документов и электронных устройств с места уничтожения главаря террористов.
Я могу заверить, что план был значительно сложнее и был разработан таким образом, чтобы избежать обнаружения "ИГ" до и во время его выполнения, чтобы избежать гражданских жертв,
– отметил Маккензи.
Он также отметил, что спецоперация была спланирована и выполнена исключительно, что демонстрирует глобальное сосредоточение США и непоколебимое обязательство уничтожить "ИГ".
Останки аль Багдади были похоронены в море в соответствии с Законом о вооруженных конфликтах в течении 24 часов после его смерти.
Главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади ликвидировали во время спецоперации 27 октября. Сейчас стало известно, что террористическая группировка назначило нового лидера.
Что известно о гибели Абу Бакра аль-Багдади?
Операцию по уничтожению аль-Багдади проводило Объединенное командование специальных операций Пентагона после получения разведывательных данных. После того, как американские военные зашли в поселок Бариша, между ними и боевиками состоялся непродолжительный бой. После главарь боевиков Абу Бакра аль-Багдади подорвал себя с помощью пояса смертника. Во время рейда погибли две жены аль-Багдади – они также привели в действие пояса смертников.
Что такое "Исламское государство"?Это непризнанное мусульманское террористическое государство и международная террористическая, милитаристская группа направления салафитского джихадизма. "ИГ" имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар, не считаясь с человеческими жертвами. Начиная по меньшей мере с 2004 года, ведущая цель группы – основание исламского суннитского государства.
Ранее на Ближнем Востоке сеть контролировала огромные территории, однако сейчас от нее остались разрозненные очаги, которые действуют партизанскими методами.