В США обнародовали видео штурма дома, в котором скрывался глава "Исламского государства"

Центральное командование Вооруженных сил США опубликовало кадры штурма дома на северо-западе Сирии, в котором был убит лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.

Фото и видео с места штурма были представлены 30 октября главой Центрального командования США генералом Фрэнком Маккензи на брифинге в Пентагоне. Позже их выпустили в твиттере оборонного ведомства.

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Ранее отмечалось, что Соединенные Штаты получили необходимые данные разведки накануне штурма.

Место где скрывался аль-Багдади удалось установить в процессе допроса одной из его жен, а также его курьера.



Дом в котором скрывался аль-Багдади / Фото Вооруженные силы США

Комментируя видео Маккензи рассказал, что объект располагался в Идлибе на северо-западе Сирии.

По его словам, на кадрах также видно огонь, который открыли по американским военным сторонники главаря "ИД".

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

В Пентагоне заявили, что США уничтожили во время рейда против аль-Багдади шесть членов "ИГ". Кроме этого американский спецназ вывез значительный объем документов и электронных устройств с места уничтожения главаря террористов.

Я могу заверить, что план был значительно сложнее и был разработан таким образом, чтобы избежать обнаружения "ИГ" до и во время его выполнения, чтобы избежать гражданских жертв,

– отметил Маккензи.

Он также отметил, что спецоперация была спланирована и выполнена исключительно, что демонстрирует глобальное сосредоточение США и непоколебимое обязательство уничтожить "ИГ".

Останки аль Багдади были похоронены в море в соответствии с Законом о вооруженных конфликтах в течении 24 часов после его смерти.

Главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади ликвидировали во время спецоперации 27 октября. Сейчас стало известно, что террористическая группировка назначило нового лидера.

Что известно о гибели Абу Бакра аль-Багдади?

Операцию по уничтожению аль-Багдади проводило Объединенное командование специальных операций Пентагона после получения разведывательных данных. После того, как американские военные зашли в поселок Бариша, между ними и боевиками состоялся непродолжительный бой. После главарь боевиков Абу Бакра аль-Багдади подорвал себя с помощью пояса смертника. Во время рейда погибли две жены аль-Багдади – они также привели в действие пояса смертников.

Что такое "Исламское государство"?Это непризнанное мусульманское террористическое государство и международная террористическая, милитаристская группа направления салафитского джихадизма. "ИГ" имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар, не считаясь с человеческими жертвами. Начиная по меньшей мере с 2004 года, ведущая цель группы – основание исламского суннитского государства.



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