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      В США обнародовали видео штурма дома, в котором скрывался глава "Исламского государства"

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      Место где скрывался главный террорист "ИД"
      Место где скрывался главный террорист "ИД" / United States Central Command

      Центральное командование Вооруженных сил США опубликовало кадры штурма дома на северо-западе Сирии, в котором был убит лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.

      Фото и видео с места штурма были представлены 30 октября главой Центрального командования США генералом Фрэнком Маккензи на брифинге в Пентагоне. Позже их выпустили в твиттере оборонного ведомства.

      Важно: Ждите мести: западные СМИ об уничтожении лидера "Исламского государства" и последствия для мира

      Ранее отмечалось, что Соединенные Штаты получили необходимые данные разведки накануне штурма.

      Место где скрывался аль-Багдади удалось установить в процессе допроса одной из его жен, а также его курьера.


      Дом в котором скрывался аль-Багдади / Фото Вооруженные силы США

      Комментируя видео Маккензи рассказал, что объект располагался в Идлибе на северо-западе Сирии.

      По его словам, на кадрах также видно огонь, который открыли по американским военным сторонники главаря "ИД".

      В Пентагоне заявили, что США уничтожили во время рейда против аль-Багдади шесть членов "ИГ". Кроме этого американский спецназ вывез значительный объем документов и электронных устройств с места уничтожения главаря террористов.

      Я могу заверить, что план был значительно сложнее и был разработан таким образом, чтобы избежать обнаружения "ИГ" до и во время его выполнения, чтобы избежать гражданских жертв,
      – отметил Маккензи.

      Он также отметил, что спецоперация была спланирована и выполнена исключительно, что демонстрирует глобальное сосредоточение США и непоколебимое обязательство уничтожить "ИГ".

      Останки аль Багдади были похоронены в море в соответствии с Законом о вооруженных конфликтах в течении 24 часов после его смерти.

      Главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади ликвидировали во время спецоперации 27 октября. Сейчас стало известно, что террористическая группировка назначило нового лидера.

      Что известно о гибели Абу Бакра аль-Багдади?

      Операцию по уничтожению аль-Багдади проводило Объединенное командование специальных операций Пентагона после получения разведывательных данных. После того, как американские военные зашли в поселок Бариша, между ними и боевиками состоялся непродолжительный бой. После главарь боевиков Абу Бакра аль-Багдади подорвал себя с помощью пояса смертника. Во время рейда погибли две жены аль-Багдади – они также привели в действие пояса смертников.

      Что такое "Исламское государство"?Это непризнанное мусульманское террористическое государство и международная террористическая, милитаристская группа направления салафитского джихадизма. "ИГ" имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар, не считаясь с человеческими жертвами. Начиная по меньшей мере с 2004 года, ведущая цель группы – основание исламского суннитского государства.

      Ранее на Ближнем Востоке сеть контролировала огромные территории, однако сейчас от нее остались разрозненные очаги, которые действуют партизанскими методами.

      blog_ava
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Новости США Терроризм Исламское государство
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