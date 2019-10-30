В США одобрили санкции против Турции за операции в сирии и покупку российских С-400
Соответствующий пакет санкций против Турции был одобрен Палатой представителей Конгресса США. В Турции уже отреагировали на такой шаг Соединенных Штатов.
Причиной для принятия санкций стала военная операция Турции в Сирии "Источник мира", а также покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400, сообщает издание USA Today.
Важно: Эрдоган угрожает новой операцией в Сирии, если курдские формирования не покинут восток страны
Пакет санкций называется Protect Against Conflict by Turkey Act. Документ обязывает президента США Дональда Трампа ввести ограничения против причастных к военной операции лиц, в частности, главы министерства национальной обороны Хулуси Акара.
В министерстве иностранных дел Турции прокомментировали одобрен Палатой представителей Конгресса США пакет санкций.
В ведомстве осудили решение о введении ограничительных мер. Законопроект назвали противоречащим "духа НАТО", а также достигнутой по Сирии соглашению с американской администрацией.
Кроме того, Турция обратилась к США с призывом не ухудшать отношения двух стран, а также перестать "использовать вопросы двусторонних отношений внутриполитических целей".
Операция Турции против курдов: основное
- Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска. Отозвал несмотря на то, что ранее курды вместе с американцами противостояли боевикам "Исламского государства".
- Войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию курдов. Эрдоган не учитывает реакцию международного сообщества и уверял, что ни за что операцию не прекратит.
- Турция же взяла целью "очистить" территорию северной Сирии на 32 километра вглубь от турецкой границы, чтобы потом переселить туда сирийских беженцев.
- 22 октября завершилось 5-дневное перемирие, которое началось после встречи Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом.