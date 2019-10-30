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      В США одобрили санкции против Турции за операции в сирии и покупку российских С-400

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      В Турции отреагировали на санкции
      В Турции отреагировали на санкции / 5.ua

      Соответствующий пакет санкций против Турции был одобрен Палатой представителей Конгресса США. В Турции уже отреагировали на такой шаг Соединенных Штатов.

      Причиной для принятия санкций стала военная операция Турции в Сирии "Источник мира", а также покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400, сообщает издание USA Today.

      Важно: Эрдоган угрожает новой операцией в Сирии, если курдские формирования не покинут восток страны

      Пакет санкций называется Protect Against Conflict by Turkey Act. Документ обязывает президента США Дональда Трампа ввести ограничения против причастных к военной операции лиц, в частности, главы министерства национальной обороны Хулуси Акара.

      В министерстве иностранных дел Турции прокомментировали одобрен Палатой представителей Конгресса США пакет санкций.

      В ведомстве осудили решение о введении ограничительных мер. Законопроект назвали противоречащим "духа НАТО", а также достигнутой по Сирии соглашению с американской администрацией.

      Кроме того, Турция обратилась к США с призывом не ухудшать отношения двух стран, а также перестать "использовать вопросы двусторонних отношений внутриполитических целей".

      Операция Турции против курдов: основное

      • Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска. Отозвал несмотря на то, что ранее курды вместе с американцами противостояли боевикам "Исламского государства".
      • Войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию курдов. Эрдоган не учитывает реакцию международного сообщества и уверял, что ни за что операцию не прекратит.
      • Турция же взяла целью "очистить" территорию северной Сирии на 32 километра вглубь от турецкой границы, чтобы потом переселить туда сирийских беженцев.
      blog_ava
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      29 октября
      277
      Автор: Михаил Года
      Теги: Война в Сирии Новости России Новости Турции Санкции Новости США Новости политики
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