В США одобрили санкции против Турции за операции в сирии и покупку российских С-400

Соответствующий пакет санкций против Турции был одобрен Палатой представителей Конгресса США. В Турции уже отреагировали на такой шаг Соединенных Штатов.

Причиной для принятия санкций стала военная операция Турции в Сирии "Источник мира", а также покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400, сообщает издание USA Today.

Важно: Эрдоган угрожает новой операцией в Сирии, если курдские формирования не покинут восток страны

Пакет санкций называется Protect Against Conflict by Turkey Act. Документ обязывает президента США Дональда Трампа ввести ограничения против причастных к военной операции лиц, в частности, главы министерства национальной обороны Хулуси Акара.

В министерстве иностранных дел Турции прокомментировали одобрен Палатой представителей Конгресса США пакет санкций.

В ведомстве осудили решение о введении ограничительных мер. Законопроект назвали противоречащим "духа НАТО", а также достигнутой по Сирии соглашению с американской администрацией.

Кроме того, Турция обратилась к США с призывом не ухудшать отношения двух стран, а также перестать "использовать вопросы двусторонних отношений внутриполитических целей".

Операция Турции против курдов: основное

Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска. Отозвал несмотря на то, что ранее курды вместе с американцами противостояли боевикам "Исламского государства".

после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска. Отозвал несмотря на то, что ранее курды вместе с американцами противостояли боевикам "Исламского государства". Войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию курдов. Эрдоган не учитывает реакцию международного сообщества и уверял, что ни за что операцию не прекратит.

территорию курдов. Эрдоган не учитывает реакцию международного сообщества и уверял, что ни за что операцию не прекратит. Турция же взяла целью "очистить" территорию северной Сирии на 32 километра вглубь от турецкой границы, чтобы потом переселить туда сирийских беженцев.