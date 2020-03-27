В США от COVID-19 умер пастор Лэндон Спрадлин, называвший коронавирус массовой истерией

Христианский пастор и музыкант Лэндон Спрадлин, который называл COVID-19 массовой истерией, умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Мужчине было 66 лет, он умер в американском штате Вирджиния.

Спрадлин инфицировался коронавирусом, когда совершал миссионерскую поездку в Новый Орлеан вместе со своей женой. Когда мужчина уже возвращался домой, ему внезапно стало плохо. Затем, он обратился к медикам больницы Конкорд в Южной Каролине. Об этом пишет Patheos.

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В больнице состояние пастора значительно ухудшилось. Медики решили подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Так же в больнице Спрадлину провели тест на коронавирус. Тот дал положительный результат. Смерть Лэндона Спрадлина стала одной из первых в Вирджинии.

Его жена сейчас находится в изоляции. У нее уже обнаружили пневмонию, а результаты теста на коронавирус должны прийти со дня на день.

Что о коронавирусе рассказывал Спрадлин?Он заявлял, что распространение информации о коронавирусе является одной из попыток подмочить авторитет главы Белого дома Дональда Трампа. Спрадлин сравнивал случаи смерти от COVID-19 со свиным гриппом. Такую информацию пастор распространял в собственных соцсетях.



Сообщение, которое распространял Спрадлин / Скриншот из соцсетей

Какова ситуация с коронавирусом в США