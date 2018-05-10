В США открыли ресторан, где приготовлением пищи занимаются роботы
В Бостоне в США выпускники Массачусетского технологического института открыли ресторан, в котором приготовлением блюд занимаются специальные роботы. Необычное заведение получило название Spyce.
Об этом говорится на Boston.com.
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Rухня Spyce оснащена семью автономными блоками. При входе в ресторан клиента встречает человек и проводит к сенсорному экрану, с помощью которого можно сделать заказ.
Блюдо, которое приготовил робот-повар
Оформленный заказ направляется на кухню, где из контейнеров ингредиенты для приготовления блюда попадают в один из блоков; он начинает работать, вращаясь и используя индивидуальный индукционный нагреватель. Затем блюдо помещается в тарелку, которую забирает сотрудник ресторана и дополняет блюдо различными гарнирами например, зеленью или сыром. После этого блюдо передается клиенту. Стоит отметить, что блок приготовления автоматически очищается перед заказом.
Создатели ресторана отмечают, что робот-повар – это "немного странная идея". Понимая это, они решили сделать процесс приготовления максимально прозрачным. Так посетители могут следить за тем, как блюдо готовится автоматически, кухня открыта для осмотра.
Как работает робот-кухав в ресторане Spyce – смотрите видео