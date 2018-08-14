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В США пилот направил самолет в собственный дом, где находилась его семья: есть жертвы

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Смертельная авария в США
Смертельная авария в США / The Washington Times

В Соединенных Штатах Америки в городе Пейсон пилот влетел на легкомоторном самолете в собственный дом. В это время там находились его жена и ребенок.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на американский телеканал ABC News.

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По информации телеканала, женщина и ребенок не пострадали. В результате аварии пилот погиб. Им оказался 47-летний Дуэйн Юд. Отмечается, что мужчина проживал в этом доме вместе с женой и ребенком.

Женщина часто жаловалась правоохранителям на случаи насилия со стороны мужа. В минувшее воскресенье мужчина во время распития алкогольных напитков напал на свою жену, после чего свидетели вызвали полицию. Он был арестован, а позже вышел под залог. После Юд отправился к аэропорту Форк-Спрингвилл, сел в самолет, а потом нарочно врезался в свой дом.

 

Теги: Новости США авиация
Источник: 24 Канал
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