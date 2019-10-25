07:49
25 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин помогает Африке. Россия без зэков
      Вєсті Кремля
      21:27, 24 октября
      Вести.UA: Депутатский обмен с РФ. Кто следит за "слугами народа"
      Вєсті.UA
      19:56, 24 октября
      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      В США планируют возобновить торговые привилегии для Украины

      162 Читати новину українською
      Белый дом
      Белый дом / Wikipedia

      Администрация президента США планирует возобновить ряд приостановленных ранее торговых привилегий для Украины уже до конца октября.

      Об этом сообщило издание The Washington Post вспомнив, что в конце августа представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер отозвал свою рекомендацию восстановить ряд торговых привилегий в отношении Украины.

      Важно: Республиканцы со столкновениями сорвали слушания по импичмента Трампа

      Сделал он это после того, как тогда еще советник по национальной безопасности Джон Болтон, предупредил Лайтхайзера, что президент Трамп, вероятно, отвергнет любые действий, пошли бы на пользу правительства в Киеве.

      Его решение о предоставлении торговых привилегий отозвали незадолго до того, как оно должно было лечь на стол Трампа. Болтон обратился к Лайтхайзера, чтобы заблокировать его,
      – сообщил источник.

      Вместе с этим тогда Белый дом приостановил выделение Украине военной помощи на сумму в 391 миллион долларов.

      Второй раз Лайтхайзер направил необходимые документы в Белый дом в начале октября, почти через два месяца после отзыва своих рекомендаций. Однако он отозвал их снова 17 октября на фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

      Теперь же вашингтонская администрация планирует в этом месяце все же предоставить Украине эти торговые привилегии.

      blog_ava
      Нацбанк вводит банкноту номиналом 1000 гривен: фото
      сегодня
      17691
      Теги: Новости Украины Дональд Трамп Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", пропустив гол на 85-й секунде матча: видео
      сегодня , 07:14 "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", пропустив гол на 85-й секунде матча: видео
      Ігор Саджениця 241
      Инвестиционно привлекательные и не очень счастливые: где искать Украину в мировых рейтингах
      сегодня , 07:01 Инвестиционно привлекательные и не очень счастливые: где искать Украину в мировых рейтингах
      Світлана Попова 39
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      23 октября , 10:30 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      213
      Нардепы прошли проверку на детекторе лжи: результаты
      24 октября , 23:48 Нардепы прошли проверку на детекторе лжи: результаты
      Ірина Юрковська 382
      Главные новости 24 октября: проверка Арахамии на полиграфе и переаттестация прокуроров
      24 октября , 22:20 Главные новости 24 октября: проверка Арахамии на полиграфе и переаттестация прокуроров
      Василь Денисюк 208
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук