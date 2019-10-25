В США планируют возобновить торговые привилегии для Украины

Администрация президента США планирует возобновить ряд приостановленных ранее торговых привилегий для Украины уже до конца октября.

Об этом сообщило издание The Washington Post вспомнив, что в конце августа представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер отозвал свою рекомендацию восстановить ряд торговых привилегий в отношении Украины.

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Сделал он это после того, как тогда еще советник по национальной безопасности Джон Болтон, предупредил Лайтхайзера, что президент Трамп, вероятно, отвергнет любые действий, пошли бы на пользу правительства в Киеве.

Его решение о предоставлении торговых привилегий отозвали незадолго до того, как оно должно было лечь на стол Трампа. Болтон обратился к Лайтхайзера, чтобы заблокировать его,

– сообщил источник.

Вместе с этим тогда Белый дом приостановил выделение Украине военной помощи на сумму в 391 миллион долларов.

Второй раз Лайтхайзер направил необходимые документы в Белый дом в начале октября, почти через два месяца после отзыва своих рекомендаций. Однако он отозвал их снова 17 октября на фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

Теперь же вашингтонская администрация планирует в этом месяце все же предоставить Украине эти торговые привилегии.