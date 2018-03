В США подали первый иск на Facebook из-за утечки данных

В Федеральный суд штата Калифорния (США) поступил первый иск против Facebook. Об этом сообщает Reuters.

Так, истцы обвиняют компанию в нарушении конфиденциальности персональных данных, которые могли быть использованы для политической рекламы.

Кроме того, по словам заявителей, их иск претендует на статус коллективного иска от имени всех пострадавших пользователей. Истцы потребовали от компании возмещения убытков, не указав понесенный ущерб.

Напомним, скандал вокруг компании разгорелся 17 марта после расследования The New York Times и The Guardian, которые установили, что профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган через созданный им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, который должен был составлять психологический портрет пользователя , передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, в том числе компании Cambridge Analytica. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году.

После этого Facebook оказалась под огнем критики, акции компании по итогам торгов 19 марта упали в цене на 7%. История также повлекла за собой снижение котировок бумаг технологических компаний по всему миру. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг отреагировал на огромный скандал вокруг Facebook и отметил, что компания несет ответственность за защиту данных пользователей. И если она не может этого сделать, значит - не заслуживает того, чтобы предоставлять услуги пользователям.

Что известно о скандале с утечкой личных данных с Facebook? Недавно стало известно об утечке данных из частных профилей в Facebook. Жертвами стали около 50 миллионов страниц. Доступ к этим данным получила частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA). Это стало возможным благодаря приложению thisismydigitallife, которое в 2014 году создал Александр Коган, профессор Кембриджского университета Великобритании. Приложение предлагало сотням тысяч юзеров пройти психологический тест. Кроме результатов тестирования, пользователи также позволяли обрабатывать данные о своих друзьях из соцсети. Так были собраны сведения с около 50 миллионов профилей. Эту информацию у Когана и выкупила Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа во время выборов в 2016 году.