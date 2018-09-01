В США полицейские убили звезду сериала "Скорая помощь" Ванессу Маркес: детали

Актрису Ванессу Маркес, которая сыграла одну из ролей в сериале "Скорая помощь", застрелили в Калифорнии. Сделали это американские правоохранители.

В Калифорнии убили актрису Ванессу Маркес. Произошло это в четверг, 30 августа, в одном из жилых кварталов города Пасадена, что в округе Лос-Анджелес. На момент смерти актрисе было 49 лет.

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Как сообщает Los Angeles Times, к правоохранителям поступило сообщение от друга Ванессы Маркес, который был обеспокоен ее состоянием психологического здоровья. Женщина подняла шум в своем доме из-за нервного срыва.

После прибытия патрульных Ванесса Маркес начала угрожать очевидцам. В течение 1,5 часа психолог пытался убедить актрису принять помощь медиков, однако она не соглашалась на это. Внезапно женщина схватила пневматический пистолет и направила на полицейского. Правоохранители, которые восприняли оружие, как настоящее, открыли огонь. В результате полученных травм Ванесса Маркес умерла по дороге в госпиталь.

Я думаю, это показывает, что вы никогда не знаете, что происходит с соседями за закрытыми дверями,

– отметил один из очевидцев.

К слову, 49-летняя Ванесса Маркес страдала психическими заболеваниями. По неизвестным причинам в день смерти актриса перенесла нервный срыв, с которым не смогла самостоятельно справиться.

Ванесса Маркес сыграла роль медсестры в популярном сериале "Скорая помощь", последняя серия которого вышла в 2009 году. Также актриса снималась в телепроекте "Интервенция", фильмах "За кровь платят кровью", "Под подозрением", "Двадцать долларов" и сериале "Малкольм и Эдди".