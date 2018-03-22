В США построили экзотический концертный зал в пещере: зрелищные фото и видео

В американском штате Теннесси разместили концертный зал прямо в пещере, чтобы найти идеальное звучание.

Об этом пишет​ New York Post.

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Вдохновитель проекта Тодд Майо рассказал, что идея создать необычную концертную площадку появилась у него еще 10 лет назад, когда он побывал на экскурсии в пещерах с семьей.

Пещеры являются духовными, особыми местами, поэтому когда вы объединяете это природное чудо пещеры с музыкой, получаете что-то особенное,

– уверен Майо.

В пещере обустроили удобные кресла, бар, а само помещение украсили гигантской люстрой размером 5 на 3 метра, которая 30 лет назад украшала один из нью-йоркских театров.

Концертная пещера в Теннесси

Музыканты, которые там уже выступали, утверждают, что они точно не знают, чего ждать от звука в пещере.

Видео "пещерного концерта"

Добавим, что вскоре в Тенесии появится еще одна пещера с концертным залом внутри. Ведь, по словам Майо, это успешный проект, который привлекает множество любителей музыки даже далеко за пределами США.