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      В США представили кресло на колесах, которое разгоняется до 40 километров: видео

      Авто24 16 Читати новину українською

      Американская компания Segway, известная на весь мир благодаря своим гироскутерам, представила на выставке электроники в Лас-Вегасе революционную новинку под названием S-Pod.

      Фактически это – большое кресло на двух колесах, способное передвигаться со скоростью до 40 километров в час и преодолевать до 70 километров на одном заряде.

      Интересно! Компания Sony представила собственный электромобиль: потрясающие фото и видео

      На самом деле в S-Pod есть еще два маленьких колеса сзади, которые страхуют от опрокидывания назад и используются как опора для парковки.

      Управляется такое кресло с помощью маленького джойстика, что под правой рукой пассажира. S-Pod использует традиционную для гироскутеров Segway технологию сохранения баланса.

      Смотрите больше в видео про новый транспорт от Segway (на языке оригинала):

      Весит кресло 150 килограммов. О детальных его харатеристиках пока неизвестно. Так же нет информации и о том, сколько оно будет стоить и когда появится в продаже.

      Про беспилотный электрический трактор и инновационную аудиосистему Continental – смотрите в видео.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Транспорт Авто24 Новости США Авто
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