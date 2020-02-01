В США представили кресло на колесах, которое разгоняется до 40 километров: видео

Американская компания Segway, известная на весь мир благодаря своим гироскутерам, представила на выставке электроники в Лас-Вегасе революционную новинку под названием S-Pod.

Фактически это – большое кресло на двух колесах, способное передвигаться со скоростью до 40 километров в час и преодолевать до 70 километров на одном заряде.

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На самом деле в S-Pod есть еще два маленьких колеса сзади, которые страхуют от опрокидывания назад и используются как опора для парковки.

Управляется такое кресло с помощью маленького джойстика, что под правой рукой пассажира. S-Pod использует традиционную для гироскутеров Segway технологию сохранения баланса.

Смотрите больше в видео про новый транспорт от Segway (на языке оригинала):

Весит кресло 150 килограммов. О детальных его харатеристиках пока неизвестно. Так же нет информации и о том, сколько оно будет стоить и когда появится в продаже.

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