В США представили провокационную коллекцию купальников из блестящего скотча: 18+
Модные тренды все чаще поражают общественность. Так, бренд Black Tape Project представил коллекцию купальников, сделанных из скотча.
Солнечное Майами на несколько дней оказалось в эпицентре дизайнерской лихорадки. Все потому, что в городе проходит ежегодная Неделя пляжной моды – Miami Swim Week, на которой уже успели поразить американцев.
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Провокационный бренд Black Tape Project, который неоднократно призывал женщин не стесняться своего тела и не обращать внимания, к какой весовой категории они относятся, показал новую коллекцию пляжных образов. Поэтому дизайнеры создали универсальные купальники без размерной сетки. Пляжный наряд разработали из обычного монтажного скотча.
Впервые такой купальник создал художник Джоэль Альварес в 2008 году. Однако успех пляжный наряд не имел. Через 10 лет после появления необычной новинки дизайнер усовершенствовал свое творение и представил его в новой коллекции. По его словам такой смелый look уже носят модницы на пляжах Майами. Однако лучше он подходит для фотосессий и танцовщиц в ночных клубах.
Во время показа Джоэль Альварес показал, как он создает необычное платье. Творческий процесс поразил не только зрителей, но и пользователей сети.