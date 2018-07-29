В США представили провокационную коллекцию купальников из блестящего скотча: 18+

Модные тренды все чаще поражают общественность. Так, бренд Black Tape Project представил коллекцию купальников, сделанных из скотча.

Солнечное Майами на несколько дней оказалось в эпицентре дизайнерской лихорадки. Все потому, что в городе проходит ежегодная Неделя пляжной моды – Miami Swim Week, на которой уже успели поразить американцев.

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Провокационный бренд Black Tape Project, который неоднократно призывал женщин не стесняться своего тела и не обращать внимания, к какой весовой категории они относятся, показал новую коллекцию пляжных образов. Поэтому дизайнеры создали универсальные купальники без размерной сетки. Пляжный наряд разработали из обычного монтажного скотча.

Допис, поширений Art & Tape Fashion (@blacktapeproject) 28 Лип 2018 р. о 8:33 PDT

Допис, поширений Art & Tape Fashion (@blacktapeproject) 25 Лип 2018 р. о 12:46 PDT

Впервые такой купальник создал художник Джоэль Альварес в 2008 году. Однако успех пляжный наряд не имел. Через 10 лет после появления необычной новинки дизайнер усовершенствовал свое творение и представил его в новой коллекции. По его словам такой смелый look уже носят модницы на пляжах Майами. Однако лучше он подходит для фотосессий и танцовщиц в ночных клубах.

Во время показа Джоэль Альварес показал, как он создает необычное платье. Творческий процесс поразил не только зрителей, но и пользователей сети.

Допис, поширений Art & Tape Fashion (@blacktapeproject) 20 Лип 2018 р. о 7:45 PDT

Допис, поширений Art & Tape Fashion (@blacktapeproject) 23 Лип 2018 р. о 10:16 PDT

Допис, поширений Art & Tape Fashion (@blacktapeproject) 16 Лип 2018 р. о 9:21 PDT

Допис, поширений Art & Tape Fashion (@blacktapeproject) 7 Лип 2018 р. о 6:43 PDT

Допис, поширений Art & Tape Fashion (@blacktapeproject) 1 Лип 2018 р. о 6:46 PDT

Допис, поширений Art & Tape Fashion (@blacktapeproject) 27 Чер 2018 р. о 12:18 PDT

Допис, поширений Art & Tape Fashion (@blacktapeproject) 12 Чер 2018 р. о 1:49 PDT