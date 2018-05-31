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В США приняли закон, позволяющий смертельно больным людям применять экспериментальные лекарства

14 Читати новину українською
Эксперементальные лекарства
Эксперементальные лекарства / journalist.today

Президент США Дональд Трамп 30 мая подписал закон, предоставляющий пациентам, у которых диагностированы смертельные заболевания, право пробовать экспериментальные (незарегистрированные) медикаменты.

Об этом сообщает Associated Press.

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"Теперь у вас действительно есть надежда", – отметил Трамп. Он добавил, что в течение многих лет пациенты боролись за эту, по его словам, фундаментальную свободу.

На церемонии подписания закона присутствовали люди с боковым амиотрофическим склерозом. По окончанию Трампа обнял 8-летний мальчик из Индианаполиса, который страдает мышечной дистрофией.

Пациенты смогут воспользоваться подобными лекарствами только в том случае, если они исчерпают другие возможности лечения, принимая препараты, одобренные регулирующими органами,
– говорится в сообщении.

Законопроект ранее после острых дискуссий принял Конгресс.

Теги: Лекарства Лечение Здоровье Дональд Трамп Новости США
Источник: 24 Канал
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