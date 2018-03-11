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В США прямо в зале суда скончалась монахиня, которая судилась с Кэти Перри

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В суде скончалась монахиня Кэтрин Роуз Хольцман, которая судилась с Кэти Перри
В суде скончалась монахиня Кэтрин Роуз Хольцман, которая судилась с Кэти Перри / Коллаж 24 Канал

В США 89-летняя католическая монахиня Кэтрин Роуз Хольцман, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с поп-звездой Кэти Перри из-за продажы монастыря в Лос-Анджелесе, упала и умерла прямо во время судебного заседания.

Об этом сообщает "Русская служба BBC" со ссылкой на американские СМИ.

Сестра Кэтрин Роуз Хольцман — одна из двух пожилых монахинь, которые пытались оспорить продажу территории бывшего монастыря певице. В 2015 году Перри решила приобрести участок за 14,5 миллиона долларов и превратить его в жилую резиденцию. Но против выступили бывшие жители монастыря.

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Сестра Кэтрин Роуз и сестра Рита Келланан заявили, что им неприятно передавать монастырь и 3 гектара прилегающей территории певице, которая выполняла такие песни как I Kissed A Girl ("Я поцеловала девушку") и Ur So Gay ("Ты так похож на гея") .

По информации СМИ, Перри посещала монахинь с попытками уговорить их не выступать против сделки. Певица даже показывала им свою татуировку с Иисусом и пела религиозные гимны. Однако монахинь это не убедило.

Поэтому, монахини попытались продать участок хозяйке местного ресторана без одобрения архиепархии. Кэти Перри и Католической церкви была присуждена компенсация в почти 10 миллионов долларов, поскольку их адвокатам удалось доказать, что монахини не имели права продавать объект.

Отмечается, что монахиням не удалось получить согласие архиепископа Хосе Гомеса и Ватикана, который должен одобрять продажу любой церковной собственности стоимостью более 7,5 миллиона долларов.

Теги: LifeStyle Жертвы Судьи Новости США религия Кети Перри
Источник: 24 Канал
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