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В США прокуратура отказалась обвинять Мэрилина Мэнсона в домогательствах

62 Читати новину українською
Мерилин Менсон
Мерилин Менсон / Фото из открытых источников

Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась возбуждать дело по обвинению в сексуальных домогательствах против знаменитого рокера Мэрилина Мэнсона.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Читайте также: Так делают все: Харви Вайнштейн дал первое интервью после секс-скандала

В феврале американская актриса Шарлин Йи, которая снималась в культовом сериала "Доктор Хаус", обвинила известного рокера Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах и неприемлемом поведении. 32-летняя артистка отметила, что музыкант спросил у женщин о преимуществах в сексуальных партнерах и определенных позах.

Однако, прокуратура заявила, что дело Мэнсона было отклонено из-за явных несоответствий в показаниях сторон и отсутствия доказательств.

По той же причине прокуратура отказалась рассматривать дело голливудского режиссера и писателя Мюррея Миллера. Кроме того, закрыто дело дизайнера ASAP Bari.

К слову, в США до сих пор рассматривают дело в отношении скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого несколько женщин обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Вайнштейна задержали в пятницу, 25 мая по обвинению в изнасиловании одной женщины и принуждении другой к оральному сексу. По данным СМИ, арест, вероятно, связан с обвинениями актрисы Лючии Эванс, которая рассказала о домогательствах Вайнштейна в интервью газете New York Times осенью прошлого года.

9 июля в Нью-Йорке состоялся суд над Харви Вайнштейном по делу, в котором продюсера обвиняла в изнасиловании третья женщина, имя которой не называется. Во время судебного заседания Харви Вайнштен в который раз отказался признавать себя виновным в совершении еще одного сексуального преступления. В результате слушания было вынесено решение судьи освободить Харви под залог 1 миллион долларов.

Теги: LifeStyle Музыка Голливуд Скандал Секс-скандал
Источник: 24 Канал
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