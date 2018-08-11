В США прокуратура отказалась обвинять Мэрилина Мэнсона в домогательствах

Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась возбуждать дело по обвинению в сексуальных домогательствах против знаменитого рокера Мэрилина Мэнсона.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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В феврале американская актриса Шарлин Йи, которая снималась в культовом сериала "Доктор Хаус", обвинила известного рокера Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах и неприемлемом поведении. 32-летняя артистка отметила, что музыкант спросил у женщин о преимуществах в сексуальных партнерах и определенных позах.



Однако, прокуратура заявила, что дело Мэнсона было отклонено из-за явных несоответствий в показаниях сторон и отсутствия доказательств.



По той же причине прокуратура отказалась рассматривать дело голливудского режиссера и писателя Мюррея Миллера. Кроме того, закрыто дело дизайнера ASAP Bari.

Допис, поширений Marilyn Manson (@marilynmanson) 8 Сер 2018 р. о 4:55 PDT

К слову, в США до сих пор рассматривают дело в отношении скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого несколько женщин обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании.



Вайнштейна задержали в пятницу, 25 мая по обвинению в изнасиловании одной женщины и принуждении другой к оральному сексу. По данным СМИ, арест, вероятно, связан с обвинениями актрисы Лючии Эванс, которая рассказала о домогательствах Вайнштейна в интервью газете New York Times осенью прошлого года.



9 июля в Нью-Йорке состоялся суд над Харви Вайнштейном по делу, в котором продюсера обвиняла в изнасиловании третья женщина, имя которой не называется. Во время судебного заседания Харви Вайнштен в который раз отказался признавать себя виновным в совершении еще одного сексуального преступления. В результате слушания было вынесено решение судьи освободить Харви под залог 1 миллион долларов.