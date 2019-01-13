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      В США пытаются как можно быстрее заблокировать снятие санкций из фирм российского олигарха

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      Демократы в США хотят как можно быстрее проголосовать против снятия санкций из фирм Дерипаски
      Демократы в США хотят как можно быстрее проголосовать против снятия санкций из фирм Дерипаски / Фото из открытых источников

      Лидер демократов в сенате США Чак Шумер требует скорейшего голосования за резолюцию, которая не одобряет решение администрации президента США Дональда Трампа об ослаблении санкций в отношении трех российских компаний, связанных с олигархом Олегом Дерипаской.

      Об этом сообщает Bloomberg.

      Читайте также: США могут предоставить Украине оружие через 2-3 месяца, а в России грозят новые санкции, – экс-посол

      24 канал писал, что семь руководителей комитетов палаты представителей Конгресса США от Демократической партии требуют от министра финансов США Стивена Мнучина отложить снятие санкций с компаний российского олигарха Олега Дерипаски.

      Американский политик отмечает, что позиция Министерства финансов США по ослаблению соответствующих санкций ошибочна. Демократы убеждены, что такое решение не может в достаточной мере ограничить контроль и влияние Олега Дерипаски на эти компании.

      Сенат должен принять меры, чтобы заблокировать эти ошибочные действия администрации Трампа и сохранить эти санкции,
      – заявил Шумер.

      Также Шумер заявил, санкции надо оставить в силе еще и потому, что Дерипаска имеет связь с Полом Манафортом. Расследование советника ФБР Роберта Мюллера по связям Трампа с Россией продолжается.

      Напомним, ранее министерство финансов США дало российскому олигарху время до 12 декабря, чтобы сократить свои доли в трех компаниях. Впоследствии там заявили, что этот срок продлили до 7 января 2019 года. Однако вскоре стало известно, что американское ведомство планирует снять санкции с компаний российского олигарха Олега Дерипаски, среди которых крупнейший в мире производитель алюминия компания "Русал".

      Теги: Новости политики Санкции Новости США Новости России
      Источник: 24 Канал
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