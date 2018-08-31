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В США рассекретили разговора Ельцина и Клинтона о назначении Путина на пост президента

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Билл Клинтон и Борис Ельцин
Билл Клинтон и Борис Ельцин / Фото из открытых источников

В США президентская библиотека имени Билла Клинтона обнародовала документы о российско-американских отношениях в 1990-х годах, среди которых стенограмма разговора Бориса Ельцина и Билла Клинтона о выдвижении кандидатуры Владимира Путина на пост президента России.

Согласно документам, 8 сентября 1999 года Ельцин общался по телефону с Клинтоном и сообщил, что выбрал преемником Владимира Путина.

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Тогдашний президент РФ заявил, что ему "понадобилось много времени, чтобы подумать, кто может стать президентом России в 2000 году".

По словам Ельцина, на Путина он "наткнулся", после чего изучил его "биографию, интересы, знакомых".

Я понял, что он жесткий человек, хорошо разбирающийся в различных вопросах в сфере его ответственности. В то же время он скрупулезный и сильный, очень общительный и легко может наладить хорошие отношения и контакты со своими партнерами. Я уверен, что вы будете считать его очень квалифицированным партнером. Я глубоко убежден, что в 2000 году он как кандидат получит поддержку. Мы ведем соответствующую работу,
– сказал тогда Ельцин.

Затем при личной встречу 19 ноября того же года на вопрос Клинтона, кто победит на выборах президента РФ, Ельцин ответил: "Путин, конечно. Он будет моим преемником. Он демократ и знает Запад".

По его словам, Путин "жесткий, у него есть внутренний стержень" и он "продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию и расширение контактов России".

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Новости США
Источник: 24 Канал
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