В США рассказали, когда начнут перезапуск экономики после карантина

Снижение заболеваемости COVID-19 наблюдают в большинстве штатов США. Поэтому власти страны планируют постепенно запускать экономику уже в мае.

Лишь 16 штатов отложили планы по перезапуску экономической деятельности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани в интервью Fox News.

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По ее словам, другие 34 штата заявляют, что планируют постепенно запускать экономику уже в ближайшее время.

МакЭнани убеждена, что "экономика восстановится и вернет очень мощные позиции", ведь уже в 46 штатах наблюдается уменьшение количества людей с симптомами болезни как у COVID-19.