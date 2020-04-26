В США рассказали, когда начнут перезапуск экономики после карантина
Снижение заболеваемости COVID-19 наблюдают в большинстве штатов США. Поэтому власти страны планируют постепенно запускать экономику уже в мае.
Лишь 16 штатов отложили планы по перезапуску экономической деятельности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани в интервью Fox News.
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По ее словам, другие 34 штата заявляют, что планируют постепенно запускать экономику уже в ближайшее время.
МакЭнани убеждена, что "экономика восстановится и вернет очень мощные позиции", ведь уже в 46 штатах наблюдается уменьшение количества людей с симптомами болезни как у COVID-19.
Что известно про COVID-19 в США по состоянию на 25 апреля
- По состоянию на 25 апреля COVID-19 зафиксировали у более 925 тысяч американцев. От болезни умерли 52 тысячи человек, выздороветь удалось более 110 тысячам.
- Тест на коронавирус сдали более 4 миллионов жителей Соединенных Штатов.
- Штат Нью-Йорк стал одним из глобальных центров пандемии COVID-19 в мире, ведь именно там – большинство случаев заражения в США.
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