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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      В США рассказали, когда начнут перезапуск экономики после карантина

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      США в мае начнут перезапуск экономики
      США в мае начнут перезапуск экономики / Unsplash

      Снижение заболеваемости COVID-19 наблюдают в большинстве штатов США. Поэтому власти страны планируют постепенно запускать экономику уже в мае.

      Лишь 16 штатов отложили планы по перезапуску экономической деятельности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани в интервью Fox News.

      Детали Коронавирус в США: количество штатов, которые ослабляют карантин, увеличилось

      По ее словам, другие 34 штата заявляют, что планируют постепенно запускать экономику уже в ближайшее время.

      МакЭнани убеждена, что "экономика восстановится и вернет очень мощные позиции", ведь уже в 46 штатах наблюдается уменьшение количества людей с симптомами болезни как у COVID-19.

      Что известно про COVID-19 в США по состоянию на 25 апреля

      • По состоянию на 25 апреля COVID-19 зафиксировали у более 925 тысяч американцев. От болезни умерли 52 тысячи человек, выздороветь удалось более 110 тысячам.
      • Тест на коронавирус сдали более 4 миллионов жителей Соединенных Штатов.
      • Штат Нью-Йорк стал одним из глобальных центров пандемии COVID-19 в мире, ведь именно там – большинство случаев заражения в США.

      Скільки бізнес може існувати при карантині інфографіка 24 канал
      Сколько украинский бизнес может существовать при карантине / Инфографика 24 канала

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США Новости политики
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