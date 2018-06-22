В США разгорелся скандал вокруг выходки Мелании Трамп

Первая леди США Мелания Трамп отправилась навестить детей в техасском лагере для незаконных мигрантов в куртке с надписью "Мне действительно все равно, а вам?"

Американцев возмутил такой выбор первой леди и они набросились на нее в соцсетях со шквалом критики, пишет ВВС.

Вышла из самолета в Техасе Мелания уже в другой куртке и при этом никак не реагировала на вопросы журналистов.

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Пресс-секретарь первой леди Стефани Гришам заявила, что никакого скрытого смысла в выборе одежды не было. Она также раскритиковала американскую прессу за то, что та уделяет больше внимания гардеробу Мелании, чем ее деятельности.

Сегодняшняя встреча с детьми в Техасе была очень продуктивной. Если бы СМИ тратили больше времени и усилий, рассказывая о том, что она делает, и о ее попытках помочь детям, а не на обсуждение ее одежды, то мы бы достигли гораздо большего для этих детей,

– написала Гришам.

К публикации пресс-секретарь Мелании Трамп добавила хэштеги: #ЕйНеВсеРавно и #ЭтоПростоКуртка.

Today’s visit w the children in Texas impacted @flotus greatly. If media would spend their time & energy on her actions & efforts to help kids - rather than speculate & focus on her wardrobe - we could get so much accomplished on behalf of children. #SheCares #ItsJustAJacket — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) 21 червня 2018 р.

Также на скандал отреагировал и президент Дональд Тармп. Он заявил, что надпись на куртке его жены была посланием лживым журналистам.