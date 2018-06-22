В США разгорелся скандал вокруг выходки Мелании Трамп
Первая леди США Мелания Трамп отправилась навестить детей в техасском лагере для незаконных мигрантов в куртке с надписью "Мне действительно все равно, а вам?"
Американцев возмутил такой выбор первой леди и они набросились на нее в соцсетях со шквалом критики, пишет ВВС.
Вышла из самолета в Техасе Мелания уже в другой куртке и при этом никак не реагировала на вопросы журналистов.
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Пресс-секретарь первой леди Стефани Гришам заявила, что никакого скрытого смысла в выборе одежды не было. Она также раскритиковала американскую прессу за то, что та уделяет больше внимания гардеробу Мелании, чем ее деятельности.
Сегодняшняя встреча с детьми в Техасе была очень продуктивной. Если бы СМИ тратили больше времени и усилий, рассказывая о том, что она делает, и о ее попытках помочь детям, а не на обсуждение ее одежды, то мы бы достигли гораздо большего для этих детей,
– написала Гришам.
К публикации пресс-секретарь Мелании Трамп добавила хэштеги: #ЕйНеВсеРавно и #ЭтоПростоКуртка.
Также на скандал отреагировал и президент Дональд Тармп. Он заявил, что надпись на куртке его жены была посланием лживым журналистам.