В США рекордная безработица из-за коронавируса: фондовые рынки снова обвалились

26 марта мировые фондовые рынки отреагировали очередным падением стоимости акций и ключевых фондовых индексов. Обвал спровоцировал рекордную безработицу в США, вызванную распространением коронавируса.

По данным американской статистики, на прошлой неделе в США зафиксировали 3,28 миллиона новых безработных. Об этом сообщает CNBC.

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Это самая высокая цифра, зафиксированная за всю историю наблюдений. Она превысила предыдущие рекорды – 665 тысяч новых безработных в разгар экономического кризиса 2009 года и предыдущий абсолютный рекорд в 695 тысяч безработных в 1982 году.

Ключевые фондовые индексы 26 марта также обвалились:

S&P 500 – на 0,7%,

Nasdaq – на 0,4%.

Это произошло даже несмотря на утвержденную программу экономических стимулов в США в размере 2 триллиона долларов.

Инвесторы отмечают, что несмотря на выделение помощи американскими властями для сдерживания экономического кризиса, последствия коронавируса для экономики превзошли предварительные ожидания.

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Всемирная организация здравоохранения предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса может стать США.

С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой.

13 марта Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение.

Впоследствии в США одобрили первое лекарство против коронавируса – больных будут лечить с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от Covid-2019.

Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса.

Кроме того, в Соединенных Штатах начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса.

Обратите внимание! По состоянию на 26 марта жертвами коронавируса в США стали уже 1 042 человека. Только за последние сутки умерли рекордные 233 инфицированных. Количество заболевших превысило 69 тысяч человек. Худшая ситуация в штате Нью-Йорк. В общем коронавирус зафиксировали во всех 50 штатах, округе Колумбия и других американских территориях.