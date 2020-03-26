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      В США рекордная безработица из-за коронавируса: фондовые рынки снова обвалились

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      26 марта мировые фондовые рынки отреагировали очередным падением стоимости акций и ключевых фондовых индексов. Обвал спровоцировал рекордную безработицу в США, вызванную распространением коронавируса.

      По данным американской статистики, на прошлой неделе в США зафиксировали 3,28 миллиона новых безработных. Об этом сообщает CNBC.

      Актуально Коронавирус в США: количество умерших и больных резко возросло

      Это самая высокая цифра, зафиксированная за всю историю наблюдений. Она превысила предыдущие рекорды – 665 тысяч новых безработных в разгар экономического кризиса 2009 года и предыдущий абсолютный рекорд в 695 тысяч безработных в 1982 году.

      Ключевые фондовые индексы 26 марта также обвалились:

      • S&P 500 – на 0,7%,
      • Nasdaq – на 0,4%.

      Это произошло даже несмотря на утвержденную программу экономических стимулов в США в размере 2 триллиона долларов.

      Инвесторы отмечают, что несмотря на выделение помощи американскими властями для сдерживания экономического кризиса, последствия коронавируса для экономики превзошли предварительные ожидания.

      Коронавирус в США: последние новости

      • Всемирная организация здравоохранения предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса может стать США.
      • С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой.
      • 13 марта Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение.
      • Впоследствии в США одобрили первое лекарство против коронавируса – больных будут лечить с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от Covid-2019.
      • Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса.
      • Кроме того, в Соединенных Штатах начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса.

      Обратите внимание! По состоянию на 26 марта жертвами коронавируса в США стали уже 1 042 человека. Только за последние сутки умерли рекордные 233 инфицированных. Количество заболевших превысило 69 тысяч человек. Худшая ситуация в штате Нью-Йорк. В общем коронавирус зафиксировали во всех 50 штатах, округе Колумбия и других американских территориях. 

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Фондовый рынок Безработица Мировой кризис 2020 Новости США
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