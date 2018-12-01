В США религиозные родители "лечили" смертельно больного ребенка молитвами

В США в штате Айдахо родители, которые относят себя к мормонам, "лечили" смертельно больную дочь молитвами, что осложнило положение девушки.

Об этом сообщает "Independent".

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Девушке поставили диагноз порок сердца. Но это была не обычная болезнь, а ее особая форма, при которой девочке нужно было сделать операцию еще в раннем возрасте. Иначе во взрослой жизни проблемы с сердцем будут гораздо серьезнее.

Женщины мормоны-фундаменталисты

Ее родители знали о болезни, но ничего не делали, чтобы вылечить дочь. Их вера запрещает любое оперативное вмешательство в тело человека. Вместо этого родители "лечили" ребенка молитвами, травами и бесполезными обрядами. Конечно, на болезнь это никак не повлияло.

Когда девушка стала совершеннолетней, сразу начала свое лечение, но медики смогли лишь облегчить его состояние. Вместе со своими старшими братьями она решила подать в суд на родителей. Однако в штате Айдахо закон позволял родителям отказаться от лечения детей по религиозным соображениям, поэтому привлечь к ответственности их не удалось.

Сейчас сердце девушки работает все хуже, она прикована к больничной койке. Ее сердце и легкие уже не могут насыщать кровь необходимым кислородом, за них это делают аппараты.

Кто такие Мормоны?

Это члены христианской церкви Святых Последнего Дня. Мормонов определяют для человека особое место во вселенной. По убеждению мормонов человек имеет неограниченные возможности. Для деятельности церкви мормоны применяют принцип десятины, то есть все они отдают 1/10 часть своих доходов или заработка. Члены церкви занимаются и миссионерской деятельностью, но за свои деньги.

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