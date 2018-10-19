В США сбили насмерть модель Яну Лаврентьеву: подробности трагической смерти

В США на пешеходном переходе внедорожник насмерть сбил 30-летнюю "Мисс Калифорния" Яну Лаврентьеву.

Уроженка Латвии переходила дорогу на пешеходном переходе в Энсино (Лос-Анджелес) при зеленом сигнале светофора. В это время, обратив внимание на запас времени, она остановилась, чтобы снять неудобную обувь. Тогда ее сбил автомобиль, который скрылся с места преступления. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В этот вечер Яна – мать двоих детей – ужинала в ресторане с мужем Евгением и друзьями. После завершения ужина она с подругами вышла купить кофе.

"Мы не успели среагировать. Все произошло так быстро, мы ничего не могли сделать", – рассказала журналистам подруга и добавила, что зеленый свет должен был гореть еще 18 секунд.



Яна Лаврентьева / Facebook

После инцидента модель доставили в больницу в критическом состоянии, где она впоследствии умерла.

Мы были счастливой семьей. Все время проводили вместе. Но пока я не хочу говорить детям, что их мамы не стало... Это причинит им слишком много боли,

– заявил муж девушки.



Яна Лаврентьева / Facebook

Сейчас полиция изучает запись с камер видеонаблюдения, чтобы найти виновника. Свидетели указывают на автомобиль Toyota 4-Runner, который явно превышал скорость и ехал на красный свет.

Семья Яны опубликовала первые фото с машиной, которая сбила модель, и призывает общественность помочь в поисках убийцы.