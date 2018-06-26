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В США сенатор едва не погибла во время официального банкета: известны поражающие подробности

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Политик начала давиться едой и едва не погибла во время сенаторского обеда
Политик начала давиться едой и едва не погибла во время сенаторского обеда / encyclopedic.co.uk

Американский сенатор от демократов Клэр Маккаскил едва не погибла во время сенаторского обеда. Политик начала давиться едой, ее спас коллега сенатор Джо Манчин.

Инцидент случился во время сенаторского обеда, в котором принимали участие от 20 до 30 сенаторов от Демократической партии, передает CNN.

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Неожиданно Маккаскил начала сильно кашлять. Манчин обратил внимание на то, что сенатор не просто кашляет, а и сильно раскраснелась.

Она стала задыхаться. Когда люди кашляют, ты думаешь, что все нормально. Но потом она начала сильно краснеть и кричать: "Я не могу дышать, не могу дышать",
– рассказал Манчин.

Он сразу бросился коллеге на помощь и начал делать прием Геймлиха.

Манчин тряс сенатора, пока ей не стало легче. Первое, что сказала политик после спасения, были слова о том, что ей больно. Как оказалось впоследствии, Манчин сломал ей ребро.

"Я очень благодарна Джо. Несколько недель будет боль в ребре, но это небольшая проблема", – сказала спасенная Маккаскил.

Теги: Курьезные новости Новости США
Источник: 24 Канал
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