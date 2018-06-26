В США сенатор едва не погибла во время официального банкета: известны поражающие подробности

Американский сенатор от демократов Клэр Маккаскил едва не погибла во время сенаторского обеда. Политик начала давиться едой, ее спас коллега сенатор Джо Манчин.

Инцидент случился во время сенаторского обеда, в котором принимали участие от 20 до 30 сенаторов от Демократической партии, передает CNN.

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Неожиданно Маккаскил начала сильно кашлять. Манчин обратил внимание на то, что сенатор не просто кашляет, а и сильно раскраснелась.

Она стала задыхаться. Когда люди кашляют, ты думаешь, что все нормально. Но потом она начала сильно краснеть и кричать: "Я не могу дышать, не могу дышать",

– рассказал Манчин.

Он сразу бросился коллеге на помощь и начал делать прием Геймлиха.

Манчин тряс сенатора, пока ей не стало легче. Первое, что сказала политик после спасения, были слова о том, что ей больно. Как оказалось впоследствии, Манчин сломал ей ребро.

"Я очень благодарна Джо. Несколько недель будет боль в ребре, но это небольшая проблема", – сказала спасенная Маккаскил.