В США снова обвалился фондовый рынок

Торги на Американской фондовой бирже в четверг, 22 марта, закончились падением основных индексов из-за введения пошлин на импорт товаров из Китая.

Индекс Доу Джонс упал на 2,93%. Обвал более, чем 700 пунктов произошел после подписанного меморандума Дональдом Трампом, который распорядился подготовить меры в сфере торговли против Китая.

Читайте также: Украина резко сократила госдолг относительно ВВП в 2017 году

Американский глава поручил в течение 15 дней рассмотреть введение пошлины на определенные категории продукции из КНР. Китай в свою очередь пообещал зеркальные меры против США.

Напомним, рекордный обвал был зафиксирован 5 февраля. Тогда показатель уменьшился почти на 5 %. Потери богатейших людей мира оценили в 114 миллиардов долларов. Вслед за США залихорадило другие фондовые биржи мира. В частности, китайскую и японскую.