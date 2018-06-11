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В США со скандалом задержали голливудского актера Винса Вона: детали инцидента

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Винса Вона задержали в Калифорнии
Винса Вона задержали в Калифорнии / Getty images

Звезда кинолент "Развод по-американски" и "Четыре Рождества" Винс Вон был арестован 10 июня. При задержании актер оказал сопротивление правоохранителям, поэтому попал в громкий скандал.

Об этом сообщает TMZ.

Голливудский актер сел за руль навеселе. Произошло это днем ​​10 июня. Американские полицейские случайно поймали правонарушителя, остановив автомобиль во время "профилактического" рейда в Калифорнии.

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Сначала Винс Вон отказывался выходить из машины и не собирался объяснять причину правоохранителям. Такое же сопротивление оказывал и пассажир, сидевший рядом с актером. Обоих мужчин правоохранители задержали и доставили в ближайшее отделение полиции.

По информации СМИ, в течение нескольких часов знаменитость и его друг вышли из-под стражи. Удалось им это сделать после внесения залога. Однако полицейские успели установили, что уровень алкоголя в крови Винса Вона превышала допустимую норму. Такой же результат был и пассажира автомобиля. Сейчас представители актера не комментируют скандальную новость.

В СМИ появилось фото из полийцейського отделения, на котором видно счастливого Винса Вона, который позирует на сером фоне.


Винса Вона задержали в Калифорнии

Теги: LifeStyle арест
Источник: 24 Канал
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