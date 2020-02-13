19:01
13 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, 12 февраля
      Вести.UA: Пополнение украинской политической диаспоры в РФ. Кусок монобольшинства хотят откусить
      Вєсті.UA
      20:33, 12 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020

      В США собака спасла и принесла домой осиротевшего медвежонка: трогательные фото и видео

      0 Читати новину українською
      У США собака врятував від смерті ведмежа / Instagram-сторінка Wildlifecenter_va

      Домашняя собака из округа Вашингтон, штат Вирджиния, принесла домой в зубах крошечного медвежонка. Скорее всего, малыш стал сиротой – пес спас его от смерти.

      Господарі швидко зателефонували рятувальникам, повідомляє ABC News. Собака, ймовірно, знайшла немовля по писку. У тварин дуже розвинені батьківські інстинкти, а тому він не міг кинути малюка вмирати.

      Дивіться також: Рештки гігантської черепахи знайшли у Південній Америці: фото

      Співробітники Служби охорони рибних ресурсів і дикої природи США припустили, що малюк, найімовірніше, став сиротою. В іншому разі мама-ведмедиця нізащо не підпустила б до нього чужих.

      У США собака врятував ведмежа
      Врятоване ведмежа/ Джерело: інстаграм-сторінка wildlifecenter_va

      Офіцери забрали малюка в Центр дикої природи штату Вірджинія в місті Уейнсборо. Врятоване ведмежа – самець, якому було близько двох тижнів. Він абсолютно здоровий, важив трохи більше, ніж півкіло і був трохи зневодненим.

      У США собака врятував ведмежа
      Малятком опікуються рятувальники/Джерело: інстаграм-сторінка wildlifecenter_va

      Його помістили в інкубатор і вирішили годувати з пляшечки.

      Це не єдине врятоване ведмежа

      Сусідкою ведмежати стала трохи старша ведмедиця – її 28 січня знайшли майже замерзлою на звалищі.

      Обидва ведмедика стали найменшими представниками свого виду, які коли-небудь потрапляли в Центр дикої природи.

      У США собака врятував ведмежа
      Ведмежаті близько 2 тижнів/Джерело: інстаграм-сторінка wildlifecenter_va

      Дівчинці знайшли сім'ю 10 лютого – ветеринари поклали дитину поруч із входом у вольєр 100-кілограмової ведмедиці. Та її прихистила дівчинку і тепер виховує як власну дитину.

      Наразі знайденому ведмежаті шукають сім'ю, але рятувальники запевняють – він у повній безпеці.

      Відео із врятованим ведмежам:

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      It’s raining at the Center today, but we couldn’t be happier. . . . We received word from DGIF that yesterday this little bear cub was successfully fostered out to a wild bear mom with three other young ones! . . . Grow up big and strong in the wild with your new family, little one! . . . This bear (patient #20-0084) was the second successful foster that we’ve had in 2020! The first was bear patient #20-0064. To read more about these cubs’ stories, visit our website! . . . #wildlife #blackbearsofinstagram #wildlifeconservation #conservationeducation #wildlifehospital #wildlifemedicine #blackbear

      Допис, поширений Wildlife Center of Virginia (@wildlifecenter_va)

       

      Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
      сегодня
      9576
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Мир животных Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:59 1 апреля – лишь переломный момент в реформе медицины, – интервью Скалецкой
      Альона Чернецька 13
      сегодня , 18:52 США готовят новые санкции против "Северного потока-2": что об этом известно
      Світлана Попова 27
      11 февраля , 14:51 Как начать зарабатывать покером: 10 советов игрокам
      140
      сегодня , 12:30 Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европы
      183
      сегодня , 17:30 Дело Труханова: почему скандальном мэру могут отменить приговор
      Катерина Петренко 96
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук