В США создали "умную" тележку для покупок в супермаркете: интересные технологии

Команда американского стартапа Caper создала "умную" тележку для покупок, которая в будущем заменит кассы в супермаркетах. Она сама определит, что за товар в нее положили, взвесит его и рассчитает клиента.

Изобретатели встроили в тележку камеры, сенсоры, весы и отдельный терминал.

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Перечень выбранных продуктов вместе с ценами покупатель сможет увидеть на сенсорном экране. Здесь же будет отображатся информация об актуальных скидках и акционных товарах. Также есть подсказки – какие продукты могут дополнить те, что уже есть в корзине, и на каких полках магазина они лежат.



"Умная" тележка для покупок

В будущем ученые хотят систему сканирования штрих-кодов заменить на технологию распознавания продукта по изображению, чтобы избежать случаев мошенничества с возможной переклейкой маркировок.



Тележка может сам рассчитать покупателя

"Умная" тележка для покупок сама идентифицирует товар

Умные тележки уже активно тестируют в супермаркетах Нью-Йорка.