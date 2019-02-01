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      В США создали "умную" тележку для покупок в супермаркете: интересные технологии

      Инновации 3 Читати новину українською

      Команда американского стартапа Caper создала "умную" тележку для покупок, которая в будущем заменит кассы в супермаркетах. Она сама определит, что за товар в нее положили, взвесит его и рассчитает клиента.

      Изобретатели встроили в тележку камеры, сенсоры, весы и отдельный терминал.

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      Перечень выбранных продуктов вместе с ценами покупатель сможет увидеть на сенсорном экране. Здесь же будет отображатся информация об актуальных скидках и акционных товарах. Также есть подсказки – какие продукты могут дополнить те, что уже есть в корзине, и на каких полках магазина они лежат.


      "Умная" тележка для покупок

      В будущем ученые хотят систему сканирования штрих-кодов заменить на технологию распознавания продукта по изображению, чтобы избежать случаев мошенничества с возможной переклейкой маркировок.

      візок для покупок
      Тележка может сам рассчитать покупателя

       

      візок для покупок

      "Умная" тележка для покупок сама идентифицирует товар

      Умные тележки уже активно тестируют в супермаркетах Нью-Йорка.

      Теги: Наука
      Источник: 24 канал
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